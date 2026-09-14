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Sociedad Piriápolis | ciervo | playa

Una especie exótica

Piriápolis: encontraron un ciervo axis muerto a orillas de la playa

Un ciervo axis macho fue encontrado muerto en la playa de Piriápolis. La causa de muerte y cómo llegó a la orilla todavía no fueron determinadas.

Encontraron un ciervo axis muerto en la playa de Piriápolis.

Encontraron un ciervo axis muerto en la playa de Piriápolis.

 Andrea Martínez + Oyentes Cadena del Mar.
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Por Redacción de Caras y Caretas

La aparición de un ciervo muerto en plena costa de Piriápolis sorprendió durante la mañana del domingo a quienes transitaban por la Rambla de los Argentinos. El animal fue encontrado sobre la arena, junto a la línea del oleaje, en un sector ubicado frente al edificio La Riviera.

El ejemplar, identificado preliminarmente como un ciervo axis macho (Axis axis), fue localizado entre las calles Celedonio Rojas y Simón del Pino. Personas que pasaban por el lugar advirtieron la presencia del animal y comunicaron la situación a las autoridades para coordinar su retiro.

Las imágenes difundidas por Andrea Martínez y los oyentes de Cadena del Mar muestran al ciervo tendido sobre la arena, una escena que generó sorpresa entre los vecinos y visitantes por tratarse de un animal ajeno al paisaje habitual de la costa.

Cómo llegó el ciervo a la playa

Las circunstancias en las que el ejemplar terminó en la orilla todavía no han sido determinadas. Tampoco se cuenta con información confirmada sobre la causa de su muerte ni sobre el destino que tendrá el cuerpo.

La información difundida sobre una posible mutilación o retiro de la cabeza requiere cautela hasta que las autoridades competentes puedan establecer qué ocurrió.

El Ministerio de Ambiente y los organismos vinculados a la fauna deberán confirmar la especie, determinar las circunstancias de la muerte y establecer la disposición del cuerpo.

Un ciervo exótico que no debe confundirse con el venado de campo

El ciervo axis es una especie exótica presente en Uruguay, cuya caza deportiva se encuentra regulada. La normativa establece condiciones para la actividad, entre ellas permisos específicos, cupos, identificación mediante precintos y requisitos para el traslado de ejemplares obtenidos legalmente.

El animal encontrado en Piriápolis no debe confundirse con el venado de campo (Ozotoceros bezoarticus), una especie nativa uruguaya que posee un régimen de protección diferente y cuya conservación tiene especial relevancia en el departamento de Maldonado.

A pocos kilómetros de Piriápolis, la Estación de Cría de Fauna Autóctona Cerro Pan de Azúcar mantiene una población de venados de campo en semicautiverio, en el marco de sus tareas de conservación de fauna nativa.

Por el momento, la presencia del ciervo axis muerto en la costa de Piriápolis permanece sin una explicación confirmada. La identificación definitiva del ejemplar, la causa de muerte y el retiro del cuerpo serán claves para esclarecer el episodio.

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