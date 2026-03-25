Arrestan a una "influencer" tras fingir su propio secuestro para ganar seguidores

El hecho

Fraga informó que fue secuestrada el 21 de abril de 2025. Según el relato, ella y su marido, identificado solamente como Lucas, fueron abordados dentro del auto en la calle de su casa por tres hombres armados.

En el relato, aseguró que su pareja fue agredida mientras los presuntos secuestradores exigían a la pareja entregar sus pertenencias. Ambos fueron llevados a un bosque, donde habrían pasado horas bajo amenazas, y fueron liberados tras el pago del rescate, según informó la Policía Militar en ese momento, reseña G1.

La pesquisa por este hecho comenzó el mismo mes del falso secuestro. "La investigación apunta a que ella no solo tenía conocimiento, sino que hubo un acuerdo previo y comunicaciones posteriores con uno de los autores", dijo el delegado adjunto del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Cley Anderson, citado por el mencionado medio.

No obstante, según el oficial, el marido de la "influencer", no estaba al tanto del plan. "En todo momento, él afirma que siempre creyó que se trataba realmente de un secuestro", indicó Anderson.

La Policía informó que en la ejecución del acto, además de Fraga, habrían estado implicadas otras tres personas. En ese sentido, se identificaron dos hombres, uno de los cuales ya está en prisión por otros delitos, y el otro fue asesinado antes de que se emitiera la orden de arresto; mientras que el tercer involucrado, que es uno de los que iban en el coche en el momento del secuestro, aún no ha sido identificado.

Las autoridades investigan a una cuarta persona, contra la que se ejecutó una orden de registro y incautación en São Paulo, por haber recibido el dinero del rescate.