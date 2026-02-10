Lanzan "Latam-GPT": el Chat-GPT centrado en Latinoamérica

Desde Uruguay, participaron el Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) y DATA Uruguay.

A diferencia de modelos como ChatGPT de OpenAI, que están entrenados mayoritariamente con datos del norte global y en inglés, Latam-GPT fue diseñado para comprender mejor los matices culturales, la historia, los idiomas y las realidades sociales de la región.

"Por ejemplo, si uno le pregunta a ChatGPT por el Sitio de Calais, un episodio de la guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra en 1346, tiene información muy desarrollada, pero si le preguntas por el Sitio de Chillán, que fue una de las batallas importantes de la independencia chilena, tiene mucha menos información, e incluso, si le preguntas a CHATGPT si tiene más información sobre Europa que Latinoamérica, te va a reconocer que tiene más información sobre Europa", afirmó el mandatario.

Boric señaló que ello "no es casualidad, no es que no exista mucha información sobre Latinoamérica, sino que ChatGPT está entrenado así y por eso es tan importante que exista Latam-GPT", agregó.

Latam-GPT es un modelo gratuito, abierto, accesible y colaborativo; en su primera etapa, funcionará como un modelo principalmente en español y portugués, y con el tiempo se irán incorporando contenidos en lenguas indígenas del continente.

Por ahora, su información se aloja en la nube de Amazon Web Service pero en el futuro se buscará trasladar el servidor a la Universidad de Tarapacá, en el norte de Chile.

Se puede acceder a la web de Latam-GPT a través de este link.