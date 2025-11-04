Este lunes se dio un episodio que en principio preocupó al Directorio del Partido Nacional, para luego quedar como una simple anécdota. Minutos después del mediodía de este lunes, cuando cinco integrantes del directorio blanco se aprestaban a iniciar la conferencia de prensa para hablar sobre temas de la coyuntura política, un episodio preocupó a todos y obligó a postergar unos segundos el inicio de la alocución de Álvaro Delgado.
Por el piso
Carlos Moreira se desplomó en plena conferencia del PN y se llevaron flor de susto
"Fue un susto grande. Está bien, me dijo que no le dolía nada y ya está trabajando en el Palacio (Legislativo)", aseguraron los blancos.