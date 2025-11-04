Carlos Moreira se desplomó en plena conferencia del PN y se llevaron flor de susto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TelemundoUY/status/1985373625961075167&partner=&hide_thread=false Este lunes sesionó el directorio del Partido Nacional con varios temas sobre la mesa.



Delgado dijo que las reuniones convocadas por el gobierno por seguridad dejan "poco entusiasmo sobre la concreción, avance y receptividad de iniciativas de otros partidos". pic.twitter.com/2gRG7termz — Telemundo (@TelemundoUY) November 3, 2025

"Fue un susto grande"

El episodio generó preocupación entre los dirigentes blancos: "Fue un susto grande. Está bien, me dijo que no le dolía nada y ya está trabajando en el Palacio (Legislativo)", dijo la dirigente María de Lima.

De Lima explicó que el escenario donde se brindan las conferencias de prensa está ubicado sobre una tarima conformada por dos módulos. Cuando Moreira intentó acomodar la silla, los módulos se separaron y la silla, al quedar en el aire, se dio vuelta.

"Tuvo mala suerte, le pudo pasar a cualquiera", dijo De Lima sobre el político de 79 años.

La conferencia comenzó unos segundos después y Delgado habló sobre varios temas. Entre otros, confirmó que el senador Javier García será quién interpelará a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el caso de las patrulleras oceánicas.

También cuestionó al Ministerio del Interior por tener una actitud "pasiva" con respecto a la inseguridad: "Es el tema que más le importa a la gente y vemos con sorpresa que están trabajando sobre la elaboración de un plan que se empezaría a aplicar con recursos previstos para el 2027. Este es un tema para hoy, no para el 2027".