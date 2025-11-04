Hacete socio para acceder a este contenido

Por el piso

Carlos Moreira se desplomó en plena conferencia del PN y se llevaron flor de susto

"Fue un susto grande. Está bien, me dijo que no le dolía nada y ya está trabajando en el Palacio (Legislativo)", aseguraron los blancos.

El senador blanco, Carlos Moreira.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Este lunes se dio un episodio que en principio preocupó al Directorio del Partido Nacional, para luego quedar como una simple anécdota. Minutos después del mediodía de este lunes, cuando cinco integrantes del directorio blanco se aprestaban a iniciar la conferencia de prensa para hablar sobre temas de la coyuntura política, un episodio preocupó a todos y obligó a postergar unos segundos el inicio de la alocución de Álvaro Delgado.

El senador y exintendente de Colonia Carlos Moreira intentó acomodarse en su silla y se desplomó.

La dirigente María de Lima, que estaba a su lado, estiró su mano, pero no pudo evitar que cayera al suelo. Junto a otra persona, raudamente lo ayudaron y Moreira logró levantarse.

"Fue un susto grande"

El episodio generó preocupación entre los dirigentes blancos: "Fue un susto grande. Está bien, me dijo que no le dolía nada y ya está trabajando en el Palacio (Legislativo)", dijo la dirigente María de Lima.

De Lima explicó que el escenario donde se brindan las conferencias de prensa está ubicado sobre una tarima conformada por dos módulos. Cuando Moreira intentó acomodar la silla, los módulos se separaron y la silla, al quedar en el aire, se dio vuelta.

"Tuvo mala suerte, le pudo pasar a cualquiera", dijo De Lima sobre el político de 79 años.

La conferencia comenzó unos segundos después y Delgado habló sobre varios temas. Entre otros, confirmó que el senador Javier García será quién interpelará a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el caso de las patrulleras oceánicas.

También cuestionó al Ministerio del Interior por tener una actitud "pasiva" con respecto a la inseguridad: "Es el tema que más le importa a la gente y vemos con sorpresa que están trabajando sobre la elaboración de un plan que se empezaría a aplicar con recursos previstos para el 2027. Este es un tema para hoy, no para el 2027".

