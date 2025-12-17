Hacete socio para acceder a este contenido

Historia

¿Cuándo se abolió la pena de muerte en Uruguay y por qué?

Al contrario de lo que muchos creen, en Uruguay sí existió la pena de muerte pero se abolió tempranamente, de la mano de un gran reformador.

Pena de muerte en Uruguay: fotografía que muestra el momento del fusilamiento de los criminales Facundo Luna y Carlos Bejarano en la Cárcel Preventiva, Correccional y Penitenciaria de Montevideo en el año 1892, posteriormente llamada Cárcel de Miguelete. Las ejecuciones se realizaban a la vista de público asistente y numerosos reclusos en el patio de la cárcel. En el muro puede apreciarse la cita de Platón El más desgraciado entre todos los hombres es aquel que no sabe sobrellevar las desgracias.

Pena de muerte en Uruguay: fotografía que muestra el momento del fusilamiento de los criminales Facundo Luna y Carlos Bejarano en la Cárcel Preventiva, Correccional y Penitenciaria de Montevideo en el año 1892, posteriormente llamada Cárcel de Miguelete. Las ejecuciones se realizaban a la vista de público asistente y numerosos reclusos en el patio de la cárcel. En el muro puede apreciarse la cita de Platón "El más desgraciado entre todos los hombres es aquel que no sabe sobrellevar las desgracias".

Uruguay fue de los primeros países del mundo en abolir la pena de muerte, decisión que no solo cerró una etapa del derecho penal sino que definió un perfil político y jurídico que se mantiene hasta hoy. Aunque en el siglo XIX la ejecución capital formaba parte del ordenamiento legal, el país dio un giro decisivo y nunca volvió atrás.

Durante las primeras décadas de vida independiente, la pena de muerte estaba prevista para delitos considerados especialmente graves, en línea con las prácticas penales de la época. La última ejecución en Uruguay tuvo lugar en 1907, el mismo año en que el Parlamento aprobó la ley que abolió la pena capital para los delitos comunes. El impulso político fue central y la medida se adoptó durante el primer gobierno de José Batlle y Ordóñez, en el marco de un programa reformista que buscaba humanizar el sistema penal y ampliar derechos.

Inclusión en la Constitución

La abolición no quedó solo en una ley. En 1918, Uruguay dio un paso más al consagrar la prohibición de la pena de muerte en la Constitución, otorgándole jerarquía máxima y cerrando cualquier posibilidad de restauración por vía legislativa ordinaria. Desde entonces, la pena capital quedó excluida de forma definitiva del sistema jurídico nacional.

Con esta decisión, Uruguay se adelantó varias décadas a la mayoría de los países de América Latina y Europa. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, el país no solo mantuvo la prohibición, sino que se posicionó de forma activa en foros internacionales a favor de la abolición universal, ratificando tratados que prohíben la pena de muerte incluso en situaciones excepcionales como la guerra.

¿Hubo intentos de restablecerla?

A diferencia de otros países de la región, en Uruguay no prosperaron iniciativas formales para restablecer la pena de muerte ya que la prohibición constitucional actúa como límite infranqueable y forma parte de un consenso histórico amplio.

Sí han existido, en distintos momentos, discursos aislados o planteos marginales que apelaron a la pena de muerte como respuesta a problemas de seguridad pública, especialmente en contextos de aumento de la violencia. Sin embargo, ninguna de esas expresiones se tradujo en proyectos de ley viables ni en propuestas plebiscitarias concretas, a diferencia de otros debates penales que sí llegaron a las urnas, como la baja de la edad de imputabilidad o el endurecimiento de las penas.

Incluso en los momentos de mayor polarización sobre seguridad, la pena de muerte se mantuvo fuera del debate político central, considerada incompatible con la tradición jurídica uruguaya y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

