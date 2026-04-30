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Like ¿Querés ser mi hijo? |

Debut cinematográfico

Te va a sorprender: Wanda Nara filma en Uruguay su primera película, ¿de qué se trata?

"¿Querés ser mi hijo?", primera película protagonizada por Wanda Nara inició su rodaje y tendrá locaciones en Uruguay y Argentina.

Wanda Nara filma su primera película en Uruguay.

Wanda Nara filma su primera película en Uruguay.
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El 28 de abril se anunció el inicio del rodaje de “¿Querés ser mi hijo?”, la nueva comedia romántica que marca el debut cinematográfico de la mediática Wanda Nara como protagonista. La producción, que combina talento argentino e impronta internacional, destaca además por su filmación en Uruguay, con Montevideo como uno de sus principales escenarios.

Dirigida por Hernán Guerschuny, la película comenzó a rodarse el sábado 25 de abril en la capital uruguaya y continuará su producción entre Uruguay y Argentina. El estreno está previsto para finales de 2026 en salas de toda la región.

El elenco incluye a figuras como Jean Pierre Noher, Charo López y Agustín Bernasconi. La historia es una adaptación local del film mexicano ¿Quieres ser mi hijo?, protagonizado por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta, y producido originalmente por Elefantec Global y Fox Entertainment.

¿Querés ser mi hijo?

En esta versión, Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que, tras descubrir una infidelidad, regresa a su antiguo departamento. Allí conoce a Javier, un joven vecino de 23 años, interpretado por Bernasconi, a quien le pide que se haga pasar por su hijo para conseguir un trabajo. Lo que comienza como una mentira estratégica deriva en un vínculo inesperado que desafía la diferencia de edad.

El rodaje en Montevideo posiciona nuevamente a Uruguay como un polo atractivo para producciones audiovisuales internacionales, sumando visibilidad a la industria local.

Sobre su debut, Wanda expresó: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día, iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso. Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy, busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más, este es un nuevo desafío en mi vida y como todo lo que hago, lo llevo adelante con una enorme responsabilidad y muchísima pasión, siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza y como siempre, dejo todo en cada cosa que hago", dijo.

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