Te va a sorprender: Wanda Nara filma en Uruguay su primera película, ¿de qué se trata?

¿Querés ser mi hijo?

En esta versión, Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que, tras descubrir una infidelidad, regresa a su antiguo departamento. Allí conoce a Javier, un joven vecino de 23 años, interpretado por Bernasconi, a quien le pide que se haga pasar por su hijo para conseguir un trabajo. Lo que comienza como una mentira estratégica deriva en un vínculo inesperado que desafía la diferencia de edad.

El rodaje en Montevideo posiciona nuevamente a Uruguay como un polo atractivo para producciones audiovisuales internacionales, sumando visibilidad a la industria local.

Sobre su debut, Wanda expresó: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día, iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso. Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy, busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más, este es un nuevo desafío en mi vida y como todo lo que hago, lo llevo adelante con una enorme responsabilidad y muchísima pasión, siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza y como siempre, dejo todo en cada cosa que hago", dijo.