El 16 de noviembre de 1974 no fue un día cualquiera para la ciencia, la humanidad se presentó oficialmente al universo. Un equipo de astrónomos, liderado por Frank Drake y con la colaboración de Carl Sagan, usó el gigantesco radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico para enviar un mensaje codificado hacia el cúmulo estelar Messier 13, a 25.000 años luz de distancia.
Comunicación interestelar
El día que la humanidad "levantó el teléfono" para llamar a extraterrestres
Hace 50 años, desde un radiotelescopio en Puerto Rico, un grupo de científicos envió un mensaje al espacio con datos sobre la vida en la Tierra.