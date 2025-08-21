El día que la humanidad "levantó el teléfono" para llamar a extraterrestres

Lo que transmitieron no fue un saludo cualquiera, se trataba de un “currículum cósmico” de la Tierra. Entre los unos y ceros que componían el Mensaje de Arecibo había información sobre la estructura del ADN, una representación esquemática de un ser humano, la posición de nuestro planeta en el sistema solar y hasta un gráfico del propio telescopio desde donde partió la señal.