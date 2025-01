El Wandagate pasó a tribunales

Los chantajes de Icardi

Wanda sostuvo que el futbolista recopilaba el material fílmico para chantajearla.

“Él sabe editar, sabe cortar los pedacitos. Me las mandaba en forma de amenaza. El pedacito justo como diciendo ‘mirá lo que tengo’”, declaró Nara.

“Como mencioné en la denuncia, la verdad es que tengo mucho miedo. Primero, porque soy mamá de cinco chicos y, sobre todo, tengo tres hijos varones adolescentes que también presenciaron las amenazas. ¿Han escuchado? Amenazaba siempre con estas imágenes que él tenía", dijo.

"Él me hizo un montón de amenazas con este tema y con otros. Y a mí lo que me llevó rápido a denunciar es que todas las amenazas que él me fue haciendo las cumplió todas en todas nuestras casas, que son bastantes. Muchos amigos y familiares míos saben y están con este miedo de que en cualquier momento pueda aparecer”, advirtió.