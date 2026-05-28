Parecía una canción en inglés, pero todo era inventado: el curioso caso de un hit italiano

La particularidad de “Prisencolinensinainciusol” era precisamente su letra. A simple escucha parecía un cantante estadounidense interpretando un tema funk o rap, pero en realidad no existía ningún idioma real detrás de las palabras. El propio Celentano explicó años más tarde que creó la canción utilizando sonidos y sílabas improvisadas para imitar cómo percibían el inglés muchas personas que no hablaban el idioma.

El resultado fue una especie de “pseudoinglés” que terminó convirtiéndose en una experiencia única para los oyentes. La técnica incluso fue asociada con la glosolalia, una forma de lenguaje inventado o incomprensible utilizada en distintos contextos artísticos y culturales.

Sin embargo, detrás del aparente sinsentido existía una idea concreta. Celentano afirmó en entrevistas que la canción hablaba sobre la incomunicación entre las personas en la sociedad moderna. Según explicó, aunque nadie pudiera entender las palabras, el mensaje apuntaba al “amor universal”. Paradójicamente, el tema demostraba cómo la música podía transmitir emociones aun cuando el lenguaje no fuera comprensible.

Una propuesta experimental

Además de su propuesta experimental, la canción también fue considerada revolucionaria desde lo musical. Muchos especialistas y fanáticos la describieron como una precursora del rap moderno debido a su ritmo hablado, la base repetitiva y el estilo vocal utilizado por Celentano. El propio cantante llegó a definirla como “la semilla del rap”.

El éxito internacional fue inesperado. “Prisencolinensinainciusol” ingresó en el ranking Billboard de Estados Unidos antes de triunfar en Italia, algo inusual para un artista italiano en aquella época. También alcanzó repercusión en países como Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos.

Curiosamente, en Italia el reconocimiento tardó más en llegar. Recién en 1974, tras nuevas apariciones televisivas en programas populares como Formula Due y Milleluci, el sencillo logró escalar hasta el quinto puesto entre los discos más vendidos del país.

Nueva ola de popularidad

Décadas después, internet le dio una segunda vida al tema. En 2009, el reconocido blog Boing Boing compartió el videoclip original y lo presentó como un ejemplo de “Gibberish Rock”, algo así como “rock en galimatías”. La publicación despertó la curiosidad de miles de usuarios y generó una nueva ola de popularidad para la canción, especialmente en Estados Unidos.

Desde entonces, “Prisencolinensinainciusol” fue redescubierta por nuevas generaciones y recibió múltiples versiones y remezclas. Entre ellas se destacan adaptaciones realizadas por los productores Visnadi Brothers, el DJ Benny Benassi y presentaciones especiales en festivales italianos.

Más de 50 años después de su lanzamiento, la canción sigue siendo un fenómeno cultural difícil de clasificar. Para muchos es una rareza musical; para otros, una obra adelantada a su tiempo. Lo cierto es que Adriano Celentano consiguió algo poco habitual, crear un éxito mundial utilizando un idioma que nadie podía entender.