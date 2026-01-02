Escándalo en Hollywood: acusan de acoso sexual al actor Will Smith

Según Joseph, en su ausencia, una persona desconocida entró en su habitación de hotel, proporcionada por su empleador, dejando una nota con las palabras: "Brian, volveré a más tardar a las 5:30, solo nosotros dos (dibujo de corazón), Stone F".

Tras presentar una queja, el violonchelista fue despedido. Ahora busca una compensación por los daños emocionales que le fueron causados, así como por pérdidas financieras y de reputación, según la demanda.

En diciembre de 2025, Bilaal Salaam, examigo íntimo de Smith, presentó una demanda de 3 millones de dólares contra su esposa, Jada Pinkett Smith, por presuntamente amenazarlo con violencia por revelar detalles de su vida privada, informó Page Six, citando una copia de la demanda.

En la demanda, Salaam alega que se inició una campaña de acoso en su contra después de que se negó a ayudar a su examigo a resolver una crisis pública por el incidente de los Oscar.

El famoso incidente de los Oscar

En marzo de 2022, durante la premiación de los Oscar, el comediante Chris Rock recibió un puñetazo en la cara de Smith por hacer una broma sobre Jada. Más tarde, al aceptar su premio, Smith se disculpó ante los invitados por sus acciones.

Rock no presentó ninguna denuncia policial. A Smith se le prohibió asistir a los Oscar durante 10 años, a pesar de haber ganado dos premios. También se le retiró su membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EEUU, entidad que otorga los premios.