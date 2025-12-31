Pocos saben: ¿Cuál es la diferencia entre los huevos blancos y los marrones?

¿Influye el color en el sabor?

No hay pruebas de que el color de la cáscara afecte el sabor de un huevo. Las variaciones en percepción gustativa suelen estar más relacionadas con la dieta de la gallina, su entorno y la frescura del huevo, no con el color de la cáscara.

¿Por qué los marrones suelen ser más caros?

Una diferencia observable en los mercados es el precio. En muchos países los huevos marrones se venden a un costo mayor que los blancos. Esto no se debe a una mayor calidad nutricional, sino a factores de producción, como el tamaño y necesidades alimenticias de las razas que ponen huevos marrones.

La elección entre huevos blancos y marrones puede responder a preferencias personales o percepciones estéticas, pero no refleja diferencias reales en salud, sabor o calidad nutricional. Para evaluar el valor de los huevos, es más relevante considerar cómo fueron criadas las gallinas (por ejemplo, alimentación, acceso a pastoreo y frescura) que el color de su cáscara.