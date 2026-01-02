Efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), con apoyo de la Unidad de Respuesta y Patrullaje (URP), detuvieron a un hombre de 32 años y a un adolescente de 17 años que en la madrugada del 31 de diciembre irrumpieron en un casa del barrio Bella Vista (Rivera) efectuado disparos con una escopeta.
Fueron detenidos por el PADO
Hombre fue a prisión y un adolescente al INAU por entrar a los tiros a una casa de la ciudad de Rivera
Policía de Rivera detuvo a un hombre y a un adolescente que irrumpieron en una casa efectuando disparos. El mayor fue a prisión y el menor fue enviado al INAU.