Sociedad hombre | prisión | Rivera

Fueron detenidos por el PADO

Hombre fue a prisión y un adolescente al INAU por entrar a los tiros a una casa de la ciudad de Rivera

Policía de Rivera detuvo a un hombre y a un adolescente que irrumpieron en una casa efectuando disparos. El mayor fue a prisión y el menor fue enviado al INAU.

Hombre imputado y adolescente internado por copar un casa a los tiros en Rivera.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), con apoyo de la Unidad de Respuesta y Patrullaje (URP), detuvieron a un hombre de 32 años y a un adolescente de 17 años que en la madrugada del 31 de diciembre irrumpieron en un casa del barrio Bella Vista (Rivera) efectuado disparos con una escopeta.

Hombre imputado por varios delitos y a prisión preventiva por 120 días

El hombre mayor de edad, de iniciales N.M.L. fue conducido a la sede judicial, donde se dispuso su formalización por la comisión de un presunto delito de disparo con arma de fuego en reiteración real con un delito de porte de arma de fuego en lugar público, un delito de porte de arma de fuego por reincidente (tras un rastrillaje se recuperó la escopeta utilizada) y un delito de violación de domicilio en calidad de autor.

Para N.M.L., la Justicia dispuso la prisión preventiva por el plazo de 120 días (hasta el día 30/04/2026).

Adolescente internado en centro de INAU fuera de Rivera por riesgo

Por su parte, el adolescente, luego de ser visto por un psiquiatra del sanatorio local CASMER, por disposición del Juzgado de Familia Especializado de 2.° Turno se ordenó que se intime al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) al traslado del adolescente fuera del departamento de Rivera -debido a que el mismo se expone a situaciones de riesgo vinculados a hechos delictivos-.

El joven deberá ser trasladado en un plazo máximo de 48 horas luego de realizada la pericia psiquiátrica.

