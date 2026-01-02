Hombre fue a prisión y un adolescente al INAU por entrar a los tiros a una casa de la ciudad de Rivera

Hombre imputado por varios delitos y a prisión preventiva por 120 días

El hombre mayor de edad, de iniciales N.M.L. fue conducido a la sede judicial, donde se dispuso su formalización por la comisión de un presunto delito de disparo con arma de fuego en reiteración real con un delito de porte de arma de fuego en lugar público, un delito de porte de arma de fuego por reincidente (tras un rastrillaje se recuperó la escopeta utilizada) y un delito de violación de domicilio en calidad de autor.