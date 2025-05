Esto es el colmo: leyó la borra de café por ChatGPT y le pidió el divorcio a su marido

Sin embargo, lo que parecía un simple juego, terminó de la peor manera, y el hombre reconoce que quedó desconcertado: "Me lo tomé a broma, como si fuera una tontería. Pero ella se lo tomó en serio. Me pidió que me fuera, les dijo a nuestros hijos que nos íbamos a divorciar, y entonces recibí una llamada de un abogado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo una etapa".

El hombre intentó negarse a una separación, pero a los pocos días recibió la documentación formal para el divorcio. Al respecto, su abogado dijo en declaraciones al Greek City Times que el análisis de un chatbot de IA no posee fundamento legal para demostrar una supuesta infidelidad, de manera que es "inocente hasta que se demuestre lo contrario".

El divorcio desató debates en redes sociales, e incluso practicantes de taseografía indicaron que una foto no puede brindar detalles precisos para una lectura, según informó Vice.

Debido a las recientes actualizaciones y mejoras de ChatGPT, el análisis de tazas de café o té mediante esta herramienta se impuso como tendencia en diferentes redes sociales. En TikTok, por ejemplo, ya son cientos los usuarios que comparten sus lecturas. Por lo que, parece que esto recién empieza.

Fuente: El Liberal

https://www.elliberal.com.ar/nota/47851/2025/05/le-pidio-el-divorcio-a-su-marido-luego-de-que-chatgpt-le-leyera-la-borra-del-cafe