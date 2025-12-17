Hacete socio para acceder a este contenido

Ojo con lo que comés

Las milanesas que "sabían raro": el terrible caso de Santiago del Estero

Durante las fiestas patronales de Loreto en Santiago del Estero, un control bromatológico reveló que un vendedor ofrecía milanesas sospechosas.

Milanesas decomisadas
Por Redacción Caras y Caretas

Las Fiestas Patronales de la Virgen de Loreto, en Santiago del Estero, quedaron marcadas este martes por un episodio insólito y alarmante. Un operativo de bromatología terminó con el decomiso de milanesas que se vendían en un puesto ambulante y que, tras la inspección, resultaron estar elaboradas con papel higiénico y cartón prensado.

El caso salió a la luz a partir de las denuncias de varios consumidores que habían comprado comida en el carro “Carro Trico”, ubicado en la plazoleta Fuerza Aérea. Los clientes advirtieron que las milanesas tenían un aspecto, una textura y un "sabor raro", por lo que decidieron dar aviso a las autoridades.

Operativo

Ante la gravedad de las presentaciones, intervino la Municipalidad de Loreto, que ordenó un control a través de su Dirección de Bromatología. Durante la noche del martes, los inspectores se presentaron en el puesto, perteneciente a Juan del Jesús Sosa, un comerciante de 45 años domiciliado en San Miguel de Tucumán.

En el lugar hallaron nueve bultos de milanesas listas para la venta. Según se constató, estaban confeccionadas con papel higiénico y cartón prensado, recubiertos con huevo y pan rallado para simular el alimento tradicional.

El juez de Faltas municipal, Nelson Coronel, tomó intervención inmediata y dispuso el secuestro de la mercadería, el desalojo del carro de comidas de la feria y la destrucción de los productos decomisados. Además, se resolvió inhabilitar al propietario para ingresar nuevamente a la feria y para instalar su negocio en la ciudad de Loreto.

Desde la Municipalidad informaron que se labró un acta de infracción y que se dio intervención a la fiscal de turno, Eugenia Calligaris, quien avanzará en los próximos días con las acciones judiciales correspondientes.

Controles bromatológicos

Las autoridades remarcaron que los controles bromatológicos continuarán de manera permanente, estricta y rigurosa, y solicitaron a la comunidad extremar las precauciones al momento de comprar alimentos, especialmente en puestos ambulantes o en lugares con señales de falta de higiene.

La plazoleta Fuerza Aérea, donde se encontraba el puesto, es un punto habitual de reunión para los vecinos y concentra numerosos vendedores de comida callejera. Allí se desarrollaron las fiestas patronales, que convocaron a unas 15 mil personas, según datos oficiales.

Este no es el primer episodio de estas características en la provincia. En agosto pasado, durante las fiestas en honor a la Virgen del Carballo en Monte Quemado, otro vendedor ambulante fue descubierto utilizando el mismo método. En aquella oportunidad, también se incautaron chorizos adulterados y más de 20 kilos de milanesas falsas destinadas a la venta en un evento multitudinario.

