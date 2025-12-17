Las milanesas que "sabían raro": el terrible caso de Santiago del Estero

En el lugar hallaron nueve bultos de milanesas listas para la venta. Según se constató, estaban confeccionadas con papel higiénico y cartón prensado, recubiertos con huevo y pan rallado para simular el alimento tradicional.

El juez de Faltas municipal, Nelson Coronel, tomó intervención inmediata y dispuso el secuestro de la mercadería, el desalojo del carro de comidas de la feria y la destrucción de los productos decomisados. Además, se resolvió inhabilitar al propietario para ingresar nuevamente a la feria y para instalar su negocio en la ciudad de Loreto.

Desde la Municipalidad informaron que se labró un acta de infracción y que se dio intervención a la fiscal de turno, Eugenia Calligaris, quien avanzará en los próximos días con las acciones judiciales correspondientes.

Controles bromatológicos

Las autoridades remarcaron que los controles bromatológicos continuarán de manera permanente, estricta y rigurosa, y solicitaron a la comunidad extremar las precauciones al momento de comprar alimentos, especialmente en puestos ambulantes o en lugares con señales de falta de higiene.

La plazoleta Fuerza Aérea, donde se encontraba el puesto, es un punto habitual de reunión para los vecinos y concentra numerosos vendedores de comida callejera. Allí se desarrollaron las fiestas patronales, que convocaron a unas 15 mil personas, según datos oficiales.

Este no es el primer episodio de estas características en la provincia. En agosto pasado, durante las fiestas en honor a la Virgen del Carballo en Monte Quemado, otro vendedor ambulante fue descubierto utilizando el mismo método. En aquella oportunidad, también se incautaron chorizos adulterados y más de 20 kilos de milanesas falsas destinadas a la venta en un evento multitudinario.