Legítima defensa: Fiscalía archivó causa contra policía que abatió a dos hinchas de Nacional en Toledo

En sintonía con la resolución judicial, el Ministerio del Interior también dispuso el archivo de la investigación administrativa que se había iniciado sobre el funcionario, al no encontrar faltas a los protocolos de actuación. Por otro lado, la defensa de los fallecidos analiza por estas horas solicitar la revisión del caso ante un segundo fiscal, manteniendo abierta la posibilidad de que el dictamen sea reexaminado por otra sede fiscal.

Finalmente, el proceso judicial derivado de este evento tendrá un nuevo capítulo este miércoles, cuando se espera la condena mediante un proceso abreviado para uno de los amigos del policía. Esta instancia responde a las agresiones físicas que el individuo propinó a uno de los hinchas cuando este ya se encontraba herido en el suelo. Mientras tanto, el archivo de la causa principal ratifica que el uso del arma de fuego por parte del efectivo fue una respuesta justificada ante el ingreso de personas armadas a su domicilio particular.