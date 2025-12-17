Legítima defensa: Fiscalía archivó causa contra policía que abatió a dos hinchas de Nacional en Toledo

La Fiscalía de Toledo, bajo la conducción del fiscal Luis Álvez, resolvió en las últimas horas el archivo de la investigación sobre el funcionario policial que dio muerte a dos hinchas de Nacional el pasado mes de agosto.
Pruebas que dieron lugar al archivo
Tras analizar las pruebas, el magistrado concluyó que la actuación del efectivo, de 24 años, se ajustó estrictamente a los parámetros legales de la legítima defensa. El dictamen establece que en el suceso se configuraron de forma concurrente la agresión ilegítima, la racionalidad en el medio empleado para repeler el ataque y la total ausencia de provocación por parte del imputado, de acuerdo a lo informado por Telenoche.
El incidente se originó el 9 de agosto, tras la disputa del clásico entre Peñarol y Nacional, cuando un grupo de seis personas arribó en motocicletas a la vivienda del policía con la intención de sustraer una bandera del Club Atlético Peñarol. Según consta en la investigación, uno de los atacantes ingresó armado al predio privado, lo que motivó la respuesta del funcionario. En su resolución, Álvez destacó que el efectivo no solo actuó en defensa propia, sino también en legítima defensa de terceros, considerando la presencia de menores de edad en el lugar al momento del violento episodio.
En sintonía con la resolución judicial, el Ministerio del Interior también dispuso el archivo de la investigación administrativa que se había iniciado sobre el funcionario, al no encontrar faltas a los protocolos de actuación. Por otro lado, la defensa de los fallecidos analiza por estas horas solicitar la revisión del caso ante un segundo fiscal, manteniendo abierta la posibilidad de que el dictamen sea reexaminado por otra sede fiscal.
Finalmente, el proceso judicial derivado de este evento tendrá un nuevo capítulo este miércoles, cuando se espera la condena mediante un proceso abreviado para uno de los amigos del policía. Esta instancia responde a las agresiones físicas que el individuo propinó a uno de los hinchas cuando este ya se encontraba herido en el suelo. Mientras tanto, el archivo de la causa principal ratifica que el uso del arma de fuego por parte del efectivo fue una respuesta justificada ante el ingreso de personas armadas a su domicilio particular.