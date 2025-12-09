El uruguayo más fuerte: Enzo López se consagró campeón del Strongman 2025

Desafíos

A diferencia de otros deportes de fuerza donde se levanta una barra estandarizada (siempre igual), el Strongman busca medir la fuerza funcional y la capacidad de adaptación. Los atletas deben mover objetos irregulares, incómodos y de la vida real. No gana solo el que tiene más fuerza bruta, sino el que tiene mejor agarre, resistencia cardiovascular, velocidad y tolerancia al dolor.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 9.55.53 AM Enzo López, ganador.

La competencia abrió con el Deadlift Máximo utilizando la “Barra Elephant”, un implemento de 2,6 metros que añade inestabilidad al levantamiento. Las categorías más pesadas iniciaron desde 250 kg.

El segundo desafío fue la Combinación de Preses, que puso a prueba potencia y velocidad. En 90 segundos los atletas debían levantar dos mancuernas pesadas —75 kg y 85 kg en la categoría masculina principal— y luego acumular repeticiones con un cilindro de 125 kg.

La tercera prueba, el Dinnies Lift, midió la resistencia isométrica del agarre. Los competidores debieron sostener dos pesos desbalanceados, simulando las históricas piedras Dinnie, lidiando no solo con la carga sino con la rotación del cuerpo.

El cuarto evento fue el clásico Yugo (Super Yoke), que exige trasladar sobre los hombros una estructura de enorme peso: 400 kg para los hombres Open. La prueba se convirtió en una carrera contra la gravedad donde cada paso era decisivo.

La jornada culminó con la Combinada de Saco y Trineo, un desafío de potencia y agotamiento final. Cargar sacos de hasta 130 kg y luego arrastrar un trineo pesado terminó de definir posiciones, en un contexto donde la fatiga acumulada se vuelve protagonista.

Con un desempeño sólido en las cinco pruebas, Enzo López se impuso en la clasificación general y se consagró campeón.