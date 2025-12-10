¿Por qué?: el cometa interestelar 3I/ATLAS se aproxima y los científicos están alertas

La NASA sigue su recorrido

Agencias como la NASA y la ESA realizan un seguimiento intensivo de su recorrido. La cámara del Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice) logró un reciente registro en el que se distingue claramente su coma —el halo brillante de gas que envuelve al núcleo— y dos colas diferenciadas: una de plasma, compuesta por gas eléctricamente cargado, y otra de polvo, formada por diminutas partículas sólidas.