No, de nuevo no, decía

Milei celebró que AC/DC lo invitó a cantar con ellos en Argentina, pero era una fake news

El presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo que borrar un tuit en el que festejaba la invitación de AC/DC para su próximo show en el país, pero era mentira.

Otro papelón de Javier Milei en las redes sociales.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Argentina, Javier Milei, cayó de nuevo en una fake news. Ayer por la tarde circuló en redes una captura de una noticia falsa, cuyo título decía que la banda AC/DC había decidido invitar al mandatario a cantar con ellos en el show que darán en la cancha de River el 23 de marzo de 2026.

"VAAAAAAAAMOOOOOO", escribió Milei en su cuenta de la red social X, al citar una publicación del usuario @gorrasdelcielo, que había compartido la captura falsa y dijo: "Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck", uno de los himnos de AC/DC.

Gira Power Up Tour: AC/DC tocará en Argentina luego de 16 años

La banda australiana de hard rock volverá a tocar en la República Argentina después de 16 años,en el marco de su gira Power Up Tour, que ya pasó por Europa, Estados Unidos y Australia.

La gira toma su nombre del álbum Power Up (2020), el disco número 17 de la banda, que es un homenaje directo a Malcolm Young, guitarrista rítmico y alma fundacional del grupo, que murió en 2017.

Con riffs inéditos y la impronta inconfundible de su hermano Angus Young, el álbum marcó el renacimiento de AC/DC tras décadas de legado.

La última visita de AC/DC a la Argentina fue en diciembre de 2009, con tres funciones completamente agotadas en el estadio Monumental, que luego fueron inmortalizadas en el álbum y en el documental Live at River Plate (2012). Ahora, aquellas noches se convirtieron en historia pura del rock, se podrán revivir en vivo.

Las falsas versiones de una invitación se dan semanas después de que Milei cantara a principios de octubre en el Movistar Arena ante 15 mil personas, en el marco de la presentación de su nuevo libro.

