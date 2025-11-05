Milei celebró que AC/DC lo invitó a cantar con ellos en Argentina, pero era una fake news

La gira toma su nombre del álbum Power Up (2020), el disco número 17 de la banda, que es un homenaje directo a Malcolm Young, guitarrista rítmico y alma fundacional del grupo, que murió en 2017.

Con riffs inéditos y la impronta inconfundible de su hermano Angus Young, el álbum marcó el renacimiento de AC/DC tras décadas de legado.

La última visita de AC/DC a la Argentina fue en diciembre de 2009, con tres funciones completamente agotadas en el estadio Monumental, que luego fueron inmortalizadas en el álbum y en el documental Live at River Plate (2012). Ahora, aquellas noches se convirtieron en historia pura del rock, se podrán revivir en vivo.

Las falsas versiones de una invitación se dan semanas después de que Milei cantara a principios de octubre en el Movistar Arena ante 15 mil personas, en el marco de la presentación de su nuevo libro.