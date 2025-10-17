La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos publicó su informe final sobre la implosión del sumergible Titan, ocurrida en junio de 2023 durante una expedición al naufragio del Titanic. El documento atribuye la tragedia a una ingeniería defectuosa y a la falta de controles de seguridad adecuados por parte de la empresa OceanGate.
OceanGate: un informe final reveló lo que provocó la tragedia del Titan
El accidente, que causó la muerte instantánea de las cinco personas a bordo del OceanGate, quedó finalmente explicado en un informe de la NTSB en EEUU.