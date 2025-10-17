OceanGate: un informe final reveló lo que provocó la tragedia del Titan

El informe también responsabiliza directamente a OceanGate por deficiencias en su gestión técnica y de seguridad. Según los investigadores, la empresa no realizó pruebas rigurosas sobre la durabilidad real del material, omitió controles de mantenimiento y continuó operando pese a señales previas de debilidad estructural.

Además, la NTSB reprocha que la compañía no recurriera a verificaciones externas independientes, una práctica común en la industria de vehículos de alta presión. Esa falta de supervisión externa, sumada a decisiones empresariales apresuradas, derivó en una tragedia que los peritos califican como “totalmente prevenible”.

La investigación coincide con las conclusiones previas de la Guardia Costera de Estados Unidos, que ya había apuntado a una cultura de riesgo dentro de OceanGate y a una subestimación sistemática de los límites técnicos del sumergible.