Junta Nacional de Seguridad en el Transporte

OceanGate: un informe final reveló lo que provocó la tragedia del Titan

El accidente, que causó la muerte instantánea de las cinco personas a bordo del OceanGate, quedó finalmente explicado en un informe de la NTSB en EEUU.

El informe también responsabiliza directamente a OceanGate.

Por Redacción de Caras y Caretas

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos publicó su informe final sobre la implosión del sumergible Titan, ocurrida en junio de 2023 durante una expedición al naufragio del Titanic. El documento atribuye la tragedia a una ingeniería defectuosa y a la falta de controles de seguridad adecuados por parte de la empresa OceanGate.

El análisis determinó que el casco del Titan, construido con fibra de carbono y adhesivos entre capas, presentaba múltiples defectos estructurales. Entre las fallas detectadas se mencionan arrugas, vacíos en las uniones, porosidad y delaminación de las capas, irregularidades que comprometieron su resistencia ante las presiones extremas del fondo marino.

Estándares incumplidos

La NTSB concluye que el material utilizado no cumplía con los estándares de resistencia requeridos para inmersiones profundas. De hecho, los investigadores señalaron que el sumergible ya había registrado un “evento acústico fuerte” durante una misión anterior, en julio de 2022, lo que pudo indicar un daño interno temprano. Aunque los sensores captaron aquella anomalía, no se la trató como un indicio crítico, lo que habría permitido que la degradación del casco avanzara sin correcciones.

El informe también responsabiliza directamente a OceanGate por deficiencias en su gestión técnica y de seguridad. Según los investigadores, la empresa no realizó pruebas rigurosas sobre la durabilidad real del material, omitió controles de mantenimiento y continuó operando pese a señales previas de debilidad estructural.

Además, la NTSB reprocha que la compañía no recurriera a verificaciones externas independientes, una práctica común en la industria de vehículos de alta presión. Esa falta de supervisión externa, sumada a decisiones empresariales apresuradas, derivó en una tragedia que los peritos califican como “totalmente prevenible”.

La investigación coincide con las conclusiones previas de la Guardia Costera de Estados Unidos, que ya había apuntado a una cultura de riesgo dentro de OceanGate y a una subestimación sistemática de los límites técnicos del sumergible.

