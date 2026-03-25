Se publicó la lista de los alimentos más contaminados con pesticidas este 2026

Fresas

Uvas

Nectarinos

Melocotones

Cerezas

Manzanas

Moras

Peras

Patatas

Arándanos

Hortalizas de hoja verde

Según el análisis, las espinacas presentaron la mayor cantidad de residuos de pesticidas por peso, con un promedio de cuatro o más tipos diferentes por muestra. En general, la mayoría de los productos en esta lista contenían múltiples pesticidas, una preocupación para los expertos, ya que la exposición a mezclas químicas puede acumularse y aumentar los riesgos para la salud.

Los "químicos eternos" (PFAS)

Por primera vez, el informe destaca que más del 60% de las muestras de la "Docena Sucia" contenían pesticidas que son también sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas como "químicos eternos" por su persistencia en el medio ambiente. Estos compuestos se han relacionado con cáncer, obesidad, enfermedades tiroideas, daños al sistema inmunológico y problemas de fertilidad. La presencia intencional de estos químicos en los cultivos es calificada por los expertos como un riesgo evitable y preocupante.

Riesgos para la salud

Estudios previos han vinculado la exposición a pesticidas con partos prematuros, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer y problemas neurológicos. Los niños son especialmente vulnerables, incluso durante el embarazo, según la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).

Reacciones adversas

Organizaciones como la Alianza para la Alimentación y la Agricultura (AFF) y CropLife America criticaron el informe, calificándolo de "alarmista". Defienden que más del 99% de los productos analizados cumplen con los estrictos límites de seguridad establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y que la mera presencia de un residuo no implica un riesgo para la salud.

La "Lista de los Quince Limpios"

Para reducir la exposición, el EWG también publica la lista de los "Quince Limpios", productos con los niveles más bajos de residuos de pesticidas. Casi el 60% de las muestras en esta lista no presentaron residuos detectables. Los más limpios de 2026 son:

Piña

Maíz dulce

Aguacates

Papaya

Cebollas

Guisantes dulces congelados

Espárragos

Repollo

Coliflor

Sandía

Mangos

Plátanos

Zanahorias

Champiñones

Kiwi

Recomendaciones para los consumidores

Los expertos insisten en que no se debe dejar de consumir frutas y verduras, ya que son esenciales para una dieta saludable. Para minimizar la exposición a pesticidas, se recomienda:

Priorizar la compra de productos orgánicos, especialmente para los alimentos de la "Docena Sucia".

Optar con más frecuencia por los productos de la lista de los "Quince Limpios".

Lavar siempre todos los productos, incluso los orgánicos, bajo agua corriente. En productos de textura firme, usar un cepillo. No se recomienda usar jabón, lejía o lavados comerciales.

Retirar las hojas exteriores de las verduras de hoja verde y enjuagar bien las hojas internas.

Los productos etiquetados como "triple lavado" no requieren un lavado adicional según la FDA.

El objetivo, concluyen los autores, es reducir la carga de pesticidas en el organismo sin sacrificar los beneficios del consumo de frutas y verduras frescas.