Show de Bad Bunny dejó sin alojamientos a Buenos Aires

Desde temprano las inmediaciones se transformaron en una peregrinación hacia la cancha de River, con el único objetivo de llegar lo más cerca posible del escenario para ver de cerca a Benito Antonio Martínez Ocasio. Si bien el calor no dio tregua y la sombra era escasa, lo único que se sentía al caminar las calles rumbo al estadio era alegría y expectativa por ver al cantante sobre el escenario.

Cuando llegó la hora, el boricua emocionó a los presentes diciendo: Benito Antonio tenía más cosas para decir: “Este show se trata de amor, de amarse a ustedes mismos, de amar a los demás, de amarnos a nosotros. Y este show se basa en disfrutar las cosas sencillas de la vida, como cantar, como bailar, como brincar, como reír, como llorar. Entonces, por eso yo siempre les digo que la única persona, ustedes, ustedes aquí, son los únicos que tienen el poder de convertir esta noche en una que no olvidemos nunca. Por eso te digo, Argentina, ¡disfruta, vive, ama, baila sin miedo esta noche!“.