Like Bad Bunny | Buenos Aires |

Puso a vibrar Argentina

Show de Bad Bunny dejó sin alojamientos a Buenos Aires

Los precios de los hoteles se dispararon a niveles internacionales por la presencia de Bad Bunny y aún así colmaron toda su capacidad.

Los shows de Bud Banny tuvieron altísimo impacto en la capacidad hotelera de Buenos Aires.

Por Redacción Caras y Caretas

Los shows de Bad Bunny tuvieron altísimo impacto en la capacidad hotelera de Buenos Aires. La llegada de turistas de países vecinos y de otros puntos de Latinoamérica revolucionó el mercado inmobiliario.

Los precios se dispararon a niveles internacionales y aún así colmaron toda su capacidad, por eso fue muy poco accesible para el público uruguayo que veía incrédulo el nivel de los precios que aparecían en las plataformas.

Lleno total en Buenos Aires

El ganador a mejor álbum del año en los Grammys dio inició a sus shows en el Más Monumental y, desde el primer acorde, hizo perrear a las más de 70 mil personas presentes en el lugar con una seguidilla de hits y un recorrido por su carrera.

Desde temprano las inmediaciones se transformaron en una peregrinación hacia la cancha de River, con el único objetivo de llegar lo más cerca posible del escenario para ver de cerca a Benito Antonio Martínez Ocasio. Si bien el calor no dio tregua y la sombra era escasa, lo único que se sentía al caminar las calles rumbo al estadio era alegría y expectativa por ver al cantante sobre el escenario.

Cuando llegó la hora, el boricua emocionó a los presentes diciendo: Benito Antonio tenía más cosas para decir: “Este show se trata de amor, de amarse a ustedes mismos, de amar a los demás, de amarnos a nosotros. Y este show se basa en disfrutar las cosas sencillas de la vida, como cantar, como bailar, como brincar, como reír, como llorar. Entonces, por eso yo siempre les digo que la única persona, ustedes, ustedes aquí, son los únicos que tienen el poder de convertir esta noche en una que no olvidemos nunca. Por eso te digo, Argentina, ¡disfruta, vive, ama, baila sin miedo esta noche!“.

