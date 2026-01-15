Una discusión por música alta de Arjona terminó con auto destrozado y actuación policial

Un particular episodio de violencia vecinal se registró en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco (Argentina) luego de una discusión por el volumen de la música de Ricardo Arjona que escuchaba una mujer en su vivienda. El conflicto terminó con daños materiales en un vehículo y la actuación de la Policía.
Según informó el diario Norte, el hecho ocurrió en una casa ubicada en entre las calles Santa Fe y La Cangayé, cuando un hombre de 51 años, identificado como "Pacho", se dirigió al domicilio de su vecina, una mujer de 45 años, para reclamarle que bajara el volumen de la música, ya que intentaba descansar durante la siesta.
La mujer escuchaba canciones del cantante guatemalteco Ricardo Arjona y, de acuerdo a lo consignado por el medio chaqueño, la discusión fue escalando en intensidad.
Vecino violento por la música de Arjona
En medio del cruce verbal y mientras sonaba de fondo el tema "Dime que no", el hombre tomó un hierro y rompió el parabrisas de la camioneta de la vecina, que estaba estacionada frente a la vivienda.
Tras el incidente, la damnificada dio aviso a la comisaría. Minutos después, personal policial acudió al lugar, constató los daños ocasionados al vehículo y tomó las denuncias correspondientes para avanzar con las actuaciones legales.