Más de cuarenta personas en cuarentena en Bella Vista y no le fijan partidos por ahora

Como ya se ha informado han dado diecisiete casos positivos de Covid 19 en Bella Vista, según el presidente papal, la mayoría son asintomáticos.

Un futbolista se sintió mal el martes pasado y no fue a entrenar, avisó y tampoco estuvo en el plantel frente al equipo de Artigas en el partido que se jugó entre semana, el sábado se confirmó que tenía Covid 19 y se activó el protocolo, por lo que se jugaron los tres partidos de la mañana de ese día, pero se suspendieron los cinco encuentros de la tarde.

Se hisopó al plantel y también a las formativas, ya que la Quinta División habían estado entrenando con ellos.

De allí que más de cuarenta personas, entre futbolistas, funcionarios y dirigentes, están cumpliendo cuarentena.

El club ya hizo desinfectar la sede, el estadio Nasazzi y el complejo Bauzá por una empresa especializada en el tema.

Ahora se deberán hisopar nuevamente el viernes, de dar negativos, se volverán a hisopar a la semana para que si vuelven a dar negativos, se les pueda fijar partidos, ya que el protocolo establece que deben dar dos análisis negativos para poder volver a jugar.

A su vez los dirigentes piden unos días más, ya que en este tiempo el plantel no puede entrenar para afrontar esos encuentros.

La Mesa Ejecutiva de Primera División Amateur tiene un plan de fijaciones; este sábado 31 de octubre jugarán Parque del Plata vs Artigas en la cancha de Progreso de Atlántida, el domingo 1° de noviembre lo harán Potencia vs Salus en el estadio Della Valle y Halcones vs Uruguay Montevideo en el estadio Olímpico.

La Mesa entiende que en los encuentros de La Luz vs Bella Vista y Huracán FC vs Colón, se juegan puntos muy importantes, por lo cual no fija esos encuentros, a la espera de dos hisopados negativos en los papales, para que jueguen los dos partidos al mismo tiempo por un tema de justicia deportiva. Recién cuando esté todo eso definido se jugarán los play off.

Esta tarde la dirigencia de Bella Vista ser reunía con el Ministerio de Salud Pública.

Los papales emitieron un comunicado