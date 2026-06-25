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Mundial: Paraguay y Ecuador van por un triunfo que los clasifique

La selección guaraní se medirá en un duelo directo ante Australia, mientras que los ecuatorianos se enfrentarán a Alemania. Ambos necesitan ganar.

Ecuador va por seguir en el Mundial.

Ecuador va por seguir en el Mundial.

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Seis partidos tendrán lugar este jueves, en el que se definirán tres nuevos grupos del Mundial, por lo que lentamente va quedando conformado el cuadro final del torneo. Los sudamericano, Ecuador y Paraguay, jugarán en busca de un resultado que los coloque en dieciseisavos de final.

Grupo E

Con los encuentros desde las 17:00, se estará cerrando este grupo que ya tiene a Alemania clasificada como primera y estará enfrentando a Ecuador, mientras que Costa de Marfil lo hará ante la selección de Curazao.

Los alemanes ya son los primeros y no hay quien les saque ese lugar. La lucha está por el segundo lugar en dónde los marfileños tienen tres unidades, mientras que Ecuador y Curazao suman un punto. Es por esto, que el grupo se mantiene abierto y cualquiera de estas tres selecciones podrá clasificar como segunda o quedar tercera con la ilusión intacta.

Grupo F

Desde las 20:00 horas, Países Bajos se estará midiendo ante Túnez mientras que Japón hará lo propio ante Suecia. El elenco africano es el único equipo de este grupo que quedó sin posibilidades de clasificar.

Países Bajos y Japón lideran con cuatro puntos, mientras que Suecia tiene tres unidades, por lo que ninguno tiene un lugar en la instancia final asegurado. El choque entre nipones y suecos será clave para determinar el segundo lugar y en caso de que los europeos caigan ante Túnez, el primero del grupo.

Grupo D

Sobre las 23:00 horas, se estará cerrando este grupo que promete tener un atractivo desenlace. Estados Unidos se medirá ante Turquía mientras que Paraguay chocará ante Australia.

El único encuentro que tiene relevancia para la conformación del grupo, el que tendrán guaraníes y australianos. Estados Unidos ya tiene el primer lugar asegurado, pero el segundo puesto lo lucharan estos dos equipos por lo que el ganador asegurará su continuidad en el torneo, mientras que el empate clasifica a Australia (por diferencia de goles) pero deja a Paraguay bien posicionado como uno de los mejores terceros.

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