Mundial: Paraguay y Ecuador van por un triunfo que los clasifique

Grupo F

Desde las 20:00 horas, Países Bajos se estará midiendo ante Túnez mientras que Japón hará lo propio ante Suecia. El elenco africano es el único equipo de este grupo que quedó sin posibilidades de clasificar.

Países Bajos y Japón lideran con cuatro puntos, mientras que Suecia tiene tres unidades, por lo que ninguno tiene un lugar en la instancia final asegurado. El choque entre nipones y suecos será clave para determinar el segundo lugar y en caso de que los europeos caigan ante Túnez, el primero del grupo.

Grupo D

Sobre las 23:00 horas, se estará cerrando este grupo que promete tener un atractivo desenlace. Estados Unidos se medirá ante Turquía mientras que Paraguay chocará ante Australia.

El único encuentro que tiene relevancia para la conformación del grupo, el que tendrán guaraníes y australianos. Estados Unidos ya tiene el primer lugar asegurado, pero el segundo puesto lo lucharan estos dos equipos por lo que el ganador asegurará su continuidad en el torneo, mientras que el empate clasifica a Australia (por diferencia de goles) pero deja a Paraguay bien posicionado como uno de los mejores terceros.