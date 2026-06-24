Neymar volvió a tener minutos en la goleada de Brasil; Marruecos sufrió y clasificó

A los siete minutos Rayan aprovechó un horror en la salida escocesa y habilitó a Vinicius quien sin mayores problemas, rompió el cero. Ya sobre el cierre de la primera mitad, Bruno Guimarães mandó un gran centro que encontró la cabeza de Vinicius para mandar la pelota al fondo de la red.

El partido tenía un solo equipo en cancha y a los 60 minutos cayó el tercer tanto. Una gran jugada colectiva, Guimarães entró al área, se sacó a dos rivales de arriba y tocó para el costado en dónde apareció Matheus Cunha quien la empujó al gol.

Marruecos 4-2 Haití

Sufrido triunfo del elenco africano, que estuvo por debajo del marcador en dos ocasiones pero que en los minutos finales pudo destrabar el resultado y acceder a los dieciseisavos de final.

El elenco centroamericano sorprendió y a los diez minutos se puso en ventaja luego de un gran desborde de Duverne por derecha, quien mandó un centro raso para que apareciera Joseph que con una definición espectacular puso el primero del encuentro.

En el minuto 38 iba a llegar el empate luego de que el golero, tras una gran atajada, dejara un rebote que Hakimi de cabeza se encargó de mandar al fondo de la red. Pero la alegría iba a durar poco, y luego de un bombazo espectacular de Isidor desde afuera del área, Haití iba a ponerse nuevamente por delante del marcador.

Pero al primer tiempo le iba a quedar una nueva alegría. Un desborde por la derecha de Hakimi cayó en los pies de Saibari quien desde la puerta del área mayor, igualó el encuentro a favor del elenco marroquí.

La segunda mitad encontró un encuentro parejo y dónde no se podía romper la igualdad, hasta el minuto 78. Un tiro de esquina desde el sector derecho, la pelota cayó en el área y tras una serie de rebotes, el balón le quedó a Rahimi quien sacó un derechazo que con desvío de por medio, le dio el tercer tanto a Marruecos.

Ya con el partido prácticamente cerrado, en el minuto 90 Rahimi peleó una pelota contra la línea final, la dejó dentro de la cancha y habilitó a Yassine quien apareció sólo por el segundo palo para empujar la pelota al fondo de la red.