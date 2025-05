"14 mil bebés morirán en las próximas 48 horas" si la ayuda necesaria para alimentarlos no entra a Gaza

"Estamos librando combates a gran escala -intensos y sustanciales- y hay avances. Vamos a tomar el control de todas las zonas de la Franja, eso es lo que vamos a hacer, dijo Netanyahu en un video publicado en redes sociales este lunes.

El primer ministro israelí aseguró que la operación, bautizada con el nombre bíblico "Carros de Gedeón" en referencia al guerrero del Antiguo Israel, tiene como objetivo destruir a Hamás y recuperar a los 58 rehenes aún en manos del grupo, 23 de los cuales se cree que siguen con vida.

El líder israelí también reconoció que la expulsión de los palestinos de la Franja es una de las consecuencias de la operación.

"Estamos destruyendo cada vez más hogares, y los gazatíes no tienen ningún lugar al que regresar. El único resultado inevitable será el deseo de los gazatíes de emigrar fuera de la Franja de Gaza", dijo en el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, según el diario Jerusalem Post.

Aliados le sueltan la mano a Netanyahu

Francia, Canadá y Reino Unido no han especificado en qué podrían consistir sus represalias, pero en su comunicado conjunto desestiman los argumentos de Netanyahu y piden un alto el fuego porque "el nivel de sufrimiento humano en Gaza es intolerable".

París, Ottawa y Londres reconocen que, tras as el "atroz ataque" del 7 de octubre, Israel "tenía derecho a defender a los israelíes contra el terrorismo. Pero esta escalada es totalmente desproporcionada".

Este duro lenguaje refleja "un sentimiento real de creciente enfado político por la situación humanitaria, de que se ha cruzado una línea y de que este gobierno israelí parece actuar con impunidad", dijo una fuente diplomática europea de alto nivel involucrada en las negociaciones al editor de asuntos internacionales de la BBC, Jeremy Bowen.

"14 mil bebés morirán en 48 horas", según la ONU

La desesperación en la Franja, donde no ha entrado ningún tipo de ayuda humanitaria desde que hace más de dos meses Israel diera por roto el alto el fuego firmado con Hamás, ha llegado a tal nivel de horror que sus habitantes ya no encuentran palabras para describirlo.

El propio primer ministro británico ha dicho estar "horrorizado por la escalada de Israel", y su gobierno ha suspendido las negociaciones que mantenía con Israel para alcanzar un acuerdo de libre comercio.

"Lo que está ocurriendo aquí supera todo lo que he visto o imaginado", le dijo a la BBC el doctor Ibrahim al Ashi, quein trabaja en un punto médico en Beit Lahia.

Al Ashi contó al programa Today de BBC 4 cómo, durante un ataque israelí, los sanitarios del hospital indonesio tuvieron que evacuar a los pacientes bajo los proyectiles, "muchos de ellos aún sangrando", y usando solo sus manos porque no había ambulancias.

Este lunes Israel dejó entrar 5 camiones de ayuda humanitaria, "una gota en el océano", como lo describió Tom Fletcher, secretario general para Asuntos humanitarios de la ONU. Para entender la escala de la necesidad, antes de la guerra en Gaza entraban 500 camiones diarios.

En una entrevista con el programa Today, Fletcher advirtió de que "14 mil bebés morirán en las próximas 48 horas" si la ayuda necesaria para alimentarlos no logra entrar en Gaza.

Según el funcionario internacional, están a la espera de poder introducir 100 camiones con ayuda humanitaria, enntre la que hay, fundamentalmente, alimento para bebés, además de medicinas y otros productos de primera necesidad.

Críticas desde Israel

Desde la oposición israelí también han salido voces que condenan la evolución de la guerra en Gaza y no son indiferentes a las imágenes de niños desnutridos a las puertas de la muerte.

"Un país sensato no libra combates contra civiles, no mata bebés como pasatiempo y no se fija como objetivo expulsar a una población", criticó Yair Golan, militar retirado, diputado y líder del partido Los Demócratas.

"Mis impuestos se están gastando en una guerra que ha matado a miles de niños. Estamos llevando a cabo un genocidio. Y no puedo hablar de ello en Israel", reconoció Yael Noy, directora de la organización israelí Road to Recovery (camino a la recuperación), a la corresponsal diplomática de la BBC Caroline Hawley.