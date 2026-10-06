A 50 años del atentado de Barbados, Cuba recordó a las víctimas del crimen

Actos en todo el país

En los centros educativos de toda la isla se realizaron actos en homenaje a las víctimas, mientras la fecha se conmemoró con actos oficiales, al haber sido declarada Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado.

Según afirmó en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, hace 50 años "terroristas confesos, entrenados, financiados y protegidos hasta su muerte por el Gobierno de EEUU y políticos del Sur de la Florida" hicieron explotar en pleno vuelo una aeronave de Cubana de Aviación con 73 personas abordo.

"En honor a esas víctimas y a los 3.478 muertos y 2.099 lesionados con discapacidades por actos de esta índole contra Cuba, se conmemora en nuestro país el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado", apuntó en X.

Atentado en Barbados

El 6 de octubre de 1976, un avión Douglas DC-8 se precipitó al mar como consecuencia de dos explosiones ocurridas a unos 5.500 metros de altura, pocos minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Seawell, en Barbados.

De acuerdo con datos oficiales, a bordo de la aeronave viajaban 11 ciudadanos de Guyana, cinco de Corea del Norte y 57 cubanos, entre ellos los 24 integrantes del equipo nacional juvenil de esgrima de Cuba, quienes regresaban a la isla tras haber ganado todas las medallas de oro en el IV Campeonato Centroamericano y del Caribe de Esgrima, celebrado en Venezuela.

Tras las investigaciones realizadas, las autoridades de La Habana señalaron como autores intelectuales del atentado a los exiliados cubanos Luis Posada Carriles (1928–2018) y Orlando Bosch Ávila (1926–2011), ambos residentes en EEUU y vinculados a la organización de grupos extremistas opuestos al Gobierno cubano.

Además, las autoridades identificaron como autores materiales del atentado a los ciudadanos venezolanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo Lozano, quienes habrían ocultado a bordo del avión dos cargas de explosivos C-4 programadas para detonar durante el vuelo.

(Sputnik)