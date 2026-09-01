Terrorismo: EEUU asesina a 68 personas al atacar una boda en Irán

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento de Irán, Ebrahim Azizi, subrayó que este crimen atroz de Estados Unidos no quedará impune.

"El ataque a la celebración de una boda y el asesinato de civiles en Kuhestak es un testimonio innegable de la desesperación total de quienes pretenden ser defensores de los derechos humanos (...) No se hagan ilusiones. Estos crímenes no quedarán impunes. Nada salvará a los culpables del poderío aplastante de las Fuerzas Armadas de Irán", señaló el legislados en sus redes sociales.

Más atrocidades

Azizi remarcó que el ataque a la boda es una repetición de las atrocidades que los militares estadounidenses cometieron anteriormente en la ciudad de Minab, en alusión al bombardeo estadounidense a una escuela primaria que se cobró la vida de más de 170 niñas.

Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que sus respectivos presidentes firmaran un memorando de entendimiento destinado a poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones sobre un acuerdo final.

Buscan nuevo pacto

En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la ayuda de mediadores de Oriente Medio, han intentado acordar los términos de un nuevo pacto para poner fin al conflicto.

Sin embargo, el pasado 19 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes", y llamó a los aliados de Washington a sumarse a la iniciativa.

La Cancillería iraní calificó las sanciones anunciadas por EEUU de "terrorismo económico" y las consideró un "crimen contra la humanidad".

(Sputnik)