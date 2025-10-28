Advierten "pugna" de socios de Marset detrás del fusilamiento del hijo de alcaldesa boliviana

Aguilera señaló, además, que, en otros ataques vinculados con estas redes, se observan letreros y consignas que incitan a la violencia (“Matemos al sapo”, “Que muera el Colla”), lo que refuerza la tesis de ejecuciones selectivas con carga simbólica en el contexto de una pugna por el control del “negocio”.

Cambio de bando mortal

López Rodríguez ya había sobrevivido a un atentado en abril pasado en el Cambódromo de Santa Cruz de la Sierra, cuando una camioneta blanca —que la Policía vincula al clan Marset— fue usada en un ataque en el que fue asesinado su acompañante.

Aguilera recordó que esa misma camioneta fue encontrada abandonada en 2023 en un aeropuerto y fue vinculada entonces a la red de Marset; pese a ello, el vehículo fue devuelto a un supuesto propietario, pero luego volvió aparecer en hechos violentos durante 2025.

Según la hipótesis oficial, el hijo de la alcaldesa pudo cambiar de bando dentro de esa estructura criminal, lo que precipitó su ejecución en la plaza de San Ramón.

Corrupción Armada

El viceministro detalló la complejidad operativa en el Beni, donde hay rutas fluviales, uso de pontones y lanchas y la supuesta participación de efectivos navales para el traslado de sicarios. Afirmó que ya hay detenidos entre personal de la Armada y que se han remitido informes con nombres de “pilotos” y enlaces logísticos.

Aguilera denunció, además, trabas judiciales: siete solicitudes de allanamiento en el último mes fueron rechazadas por un juez, y recordó que en octubre de 2023 la intervención en domicilios de la alcaldesa de San Ramón encontró “armas largas y combustible para avionetas”, hecho que, según él, motivó la denuncia de la edil y la posterior separación del Ministerio de Gobierno de las pesquisas vinculadas con el caso Marset.

“No vamos a dejar de perseguir a estas estructuras”, aseveró el viceministro Aguilera quien recordó que el avance de las pesquisas dependerá de la coordinación entre Policía, Fiscalía y la Justicia. Una tarea que quedará para el gobierno entrante.

Los expertos consultados también subrayan la necesidad de transparencia: en casos previos —como el asesinato del capitán José Carlos Aldunate— surgieron dudas por la rapidez en la identificación de sospechosos y la remoción de equipos investigativos.

"Buscan" a Marset, pero solo encuentran sus antiguas guaridas vacías

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad aseguran haber intensificado los operativos en Santa Cruz y Beni para dar con Marset, cuyo paradero sigue siendo desconocido, informó Aguilera. Las acciones incluyen rastrillajes en zonas urbanas y rurales, además del secuestro de haciendas y viviendas vinculadas con el prófugo. Aguilera explicó que la “mimetización” de Marset y la falta de información precisa dificultan su localización.

También confirmó que Bolivia pidió cooperación a Paraguay, aunque ese país respondió que no tiene datos concretos sobre el paradero del uruguayo. El viceministro insistió en que la coordinación internacional es clave para dar con el fugitivo. En ese sentido el ministro del interior de Paraguay, Enrique Riera, insistió este lunes que Marset está en Bolivia, en base a fuentes de Interpol de ese país.