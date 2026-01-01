Al menos 40 muertos y 115 heridos tras incendio en bar de Suiza en la noche de fin de año

Según la cadena, la policía suiza no cataloga el suceso como un atentado terrorista.

Por su parte, el canal RTS comunicó con anterioridad que el incendio en el bar se desató en la Nochevieja tras una o más explosiones.

Tragedia sin precedentes

En una conferencia de prensa el presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el hecho, ocurrido en Crans-Montana, cantón de Valais, como "una de las peores tragedias que ha vivido nuestro país".

Parmelin agregó que se trata de una "desgracia de una magnitud desconocida", indicó que no hay palabras que puedan describir la "brutal pérdida" de vidas, y ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/2006795306642583929&partner=&hide_thread=false Así se desató el incendio mortal que causó decenas de muertos en Suiza pic.twitter.com/UWKO3Am4ye — RT en Español (@ActualidadRT) January 1, 2026

Testigos del horror

Algunos testigos señalaron que "velas de cumpleaños" colocadas en botellas de champán incendiaron el techo y que las llamas se propagaron rápidamente.

Un joven que estaba dentro del bar expresó al noticiero 24 Heures que "dispositivos pirotécnicos instalados en botellas ordenadas (por clientes) en la discoteca habrían provocado un incendio en el techo", que "habría estallado muy rápido", desencadenando escenas de pánico.

Un testigo que habló con el canal BFMTV de Francia describió cómo las personas rompían las ventanas para huir de la conflagración, algunas gravemente quemadas.

También habló de padres que corrían en pánico hacia el lugar para ver si sus hijos estaban atrapados adentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2006793101378203959&partner=&hide_thread=false #URGENTE | impresionante video del momento del incendio dentro del bar en Crans-Montana, Suiza. De momento hay 40 muertos y decenas de heridos graves. Es la peor tragedia del país alpino. pic.twitter.com/n9q0vHlrYZ — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 1, 2026

Una película de horror

Otros testigos que vieron los hechos desde afuera en la calle los describieron como una película de horror y relataron que vieron a unas 20 personas que trataban de escapar del humo y las llamas apresuradamente.

La Policía divulgó un video tomado después del incendio que muestra la terraza del bar Le Constellation.

Hay mesas, asientos y cojines tirados por el recinto. Se cree que el incendio empezó en el piso inferior.

(En base a Sputnik y BBC)