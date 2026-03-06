Irán intensifica ofensiva regional y advierte por una escalada de "amplitud inédita"

Balance de la Guardia Revolucionaria

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) brindó cifras que dimensionan la magnitud del conflicto actual. De acuerdo con sus registros, desde el comienzo de lo que denominan "ataques de represalia", Irán ha desplegado:

Más de 2.000 drones suicidas.

Más de 600 misiles balísticos y de crucero.

Hacia una mayor intensidad

La advertencia emitida por el comando central sugiere que la región se encuentra ante el riesgo de un conflicto de desgaste prolongado. "En los próximos días, la intensidad y la amplitud de los ataques contra las posiciones del enemigo aumentarán", indicó el comunicado de Jatam al-Anbiya, reafirmando que las operaciones actuales son solo el preámbulo de una respuesta mayor.