Irán intensifica ofensiva regional y advierte por una escalada de "amplitud inédita"

En una nueva fase de la escalada de tensiones en Oriente Medio, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas de Irán, Jatam al-Anbiya, informó la ejecución de ataques directos contra instalaciones militares vinculadas a Estados Unidos e Israel. El portavoz del comando advirtió, además, que la intensidad de las operaciones se incrementará de manera drástica en los próximos días.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Objetivos alcanzados: de Israel al Golfo
Según el reporte oficial de Teherán, las fuerzas iraníes lograron impactar en puntos neurálgicos de la infraestructura de defensa aérea israelí:
-
Base aérea de Ramat David: Una de las principales sedes de operaciones de la Fuerza Aérea de Israel.
Radar de Miron: Centro estratégico para la vigilancia y control aéreo en la región norte.
Paralelamente, la ofensiva se extendió hacia posiciones estadounidenses, utilizando drones para atacar el campamento Al Adiri en Kuwait y la base militar en Erbil, ubicada en la región del Kurdistán iraquí.
Balance de la Guardia Revolucionaria
Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) brindó cifras que dimensionan la magnitud del conflicto actual. De acuerdo con sus registros, desde el comienzo de lo que denominan "ataques de represalia", Irán ha desplegado:
-
Más de 2.000 drones suicidas.
Más de 600 misiles balísticos y de crucero.
Hacia una mayor intensidad
La advertencia emitida por el comando central sugiere que la región se encuentra ante el riesgo de un conflicto de desgaste prolongado. "En los próximos días, la intensidad y la amplitud de los ataques contra las posiciones del enemigo aumentarán", indicó el comunicado de Jatam al-Anbiya, reafirmando que las operaciones actuales son solo el preámbulo de una respuesta mayor.