AMLO sobre la DEA: "No le gusta la política que aplicamos porque somos un país soberano"

"No ha tenido, ni tendrá éxito, primero porque el pueblo está muy consciente y segundo, no se puede enfrentar la mafia del poder a una transformación, si no se tiene autoridad moral", aseveró AMLO sobre las acusaciones.

Las complicadas relaciones entre México y EEUU

Desde hace semanas, el presidente mexicano viene sosteniendo fuertes críticas contra Washington y sus dependencias, particularmente contra el Departamento de Estado, a raíz de su informe anual sobre derechos humanos, donde EEUU expuso que el país latinoamericano frenó las investigaciones y juicios en contra de personas que presuntamente cometieron homicidios, secuestros o extorsiones.

El 23 de abril, López Obrador respondió a Washington, exigiendo que la nación norteamericana respete la soberanía del territorio mexicano. El 30 de abril, AMLO afirmó que EEUU solo busca fortalecer a la oposición a su movimiento para controlar a la nación latinoamericana.