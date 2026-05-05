Brasil: ataque a tiros en centro educativo deja al menos dos muertos

Ningún alumno sufrió heridas de gravedad; sin embargo, uno recibió un disparo en la pierna y otro adulto también resultó herido.

Alumno a los tiros

Según la policía, el autor de los disparos es un alumno de 13 años que utilizó el arma de su padrastro para perpetrar el ataque en el instituto; fue detenido. Él consiguió la llave de una caja fuerte, tomó el arma y la llevó a la escuela sin que la familia lo supiera.

Los disparos se produjeron en un pasillo que conduce a la sala de la directora, y el sospechoso no tuvo acceso a las aulas.

Según la policía, varios alumnos del instituto sabían que el autor estaba planificando el ataque, por lo que fueron identificados y serán interrogados por su presunta complicidad.

Padre cuestiona

El padre de un alumno cuestionó la seguridad de la escuela en una entrevista con la prensa. Jessé Lemos afirmó que los dos empleados fallecidos fueron héroes y actuaron para salvar a los niños.

"Quiero saber qué van a hacer con estas dos profesionales que fueron guerreras, heroínas, que seguramente dieron su vida por mi hija y por quienes están allí. ¿Qué van a hacer? ¿Van a publicar una pequeña declaración? ¿Van a publicar una declaración diciendo que todo está bien, que esto y aquello fue un accidente, que nunca volverá a suceder? ¿Cuántas escuelas en Brasil, cuántas escuelas aquí en Acre, tendrán que sufrir antes de que esto despierte?"

(En base a Sputnik y UOL)