Argentina amplía sanciones contra otras 15 personas por explotar hidrocarburos en Malvinas

"Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país", añade la nota.

La semana pasada, el presidente, Javier Milei, anunció que el país comenzaría a sancionar a empresas que participen en proyectos de extracción de petróleo en las Malvinas, así como sus accionistas y proveedores.

Sanciones a empresas

El lunes, el Gobierno argentino anunció una denuncia penal contra la petrolera israelí Navitas y sus directivos, así como contra JHI Associates, Inc., con sede en Canadá, y su accionista Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd, por operar en una zona cercana a las islas Malvinas, cuya soberanía está en disputa con el Reino Unido.

La israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration desarrollan el yacimiento offshore Sea Lion, a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a aproximadamente 240 kilómetros de Puerto Argentino.

Una base naval

Mieli también anunció la construcción de una Base Naval en Tierra del Fuego, y el lunes la Oficina del Presidente informó que se instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a que se priorice en el presupuesto para 2027 su desarrollo.

"El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes vulneran nuestra soberanía respondan por ello", concluyó la Oficina del Presidente.

Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas, bajo administración británica desde 1833, y considera al archipiélago parte integrante de su territorio.

(Sputnik)