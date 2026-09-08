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hay sanciones

Se agrava diferendo: Israel cerrará consulado británico en Jerusalén

El gobierno británico impuso sanciones contra los asentamientos israelíes en Cisjordania, lo que disgustó al gobierno de Israel.

Jerusalén se queda sin el consulado británico.

Jerusalén se queda sin el consulado británico.

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Por Redacción Caras y Caretas

Israel cerrará el consulado británico en Jerusalén en respuesta a las sanciones impuestas este martes por Londres contra los asentamientos israelíes en Cisjordania, anunció el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar.

"Con el consentimiento del primer ministro, Benjamín Netanyahu, decidió (...) cerrar el consulado británico en Jerusalén en el marco de una serie de medidas de respuesta de Israel a las nuevas sanciones del Gobierno laborista británico", declaró Saar.

Las represalias israelíes también incluyen la retirada de los representantes británicos del centro internacional de asistencia y supervisión de la situación en Gaza, situado en Kiryat Gat, así como el fin de la participación británica en la formación de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania.

Israel prohibirá además la entrada al país de 12 cargos electos británicos y de otros ciudadanos del Reino Unido a quienes las autoridades israelíes vinculan con actividades antisemitas y antiisraelíes.

Retórica sesgada

Según Saar, el Gobierno británico mantiene una retórica sesgada y unilateral contra Israel que contribuyó al aumento de los ataques antisemitas contra los judíos británicos.

También sostuvo que las medidas de Londres constituyen una injerencia en las elecciones israelíes previstas para finales de octubre.

El Gobierno británico impuso este martes una prohibición al comercio con los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, en particular en la zona conocida como E1.

Londres tomará medidas contra las empresas que operan en estas zonas y prohibirá la publicidad de cualquier bien o servicio relacionado con ellas, mientras que el comercio con el propio Israel dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas no será restringido.

Israel anuncia asentamientos

En setiembre de 2025, Netanyahu aprobó un proyecto para construir miles de viviendas en el área de Mevaseret Adumim, la cual conectaría Jerusalén con el asentamiento de Maale Adumim, dividiendo el territorio de un futuro Estado palestino. En agosto de 2026, las autoridades israelíes convocaron una licitación para la ejecución de dicha obra.

Previamente, el Reino Unido ya había impuesto sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, así como contra colonos radicales y organizaciones vinculadas a estas figuras.

(Sputnik)

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