Argentina: Patricia Bullrich le presentó la renuncia a Milei como ministra de Seguridad

Bullrich dedicó un párrafo a su sucesora, Alejandra Monteoliva, quien asumirá como ministra de Seguridad. Dijo que confía plenamente en ella y que es capaz de continuar con la línea que, según sostuvo, permitió “lograr el orden en el país”. Añadió que la experiencia y el compromiso de la futura ministra serán claves para profundizar la política de seguridad.

Bullrich puntualizó que el 10 de diciembre asumirá como senadora donde defenderá los “valores y reformas” que comparte con Milei: “Instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

La carta cierra con un agradecimiento final al presidente y la expresión de su “mayor orgullo” por haber sido parte del gobierno.