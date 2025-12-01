Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad maldición japonesa | Uruguay | envejecimiento

Kodokushi

"La maldición japonesa": no pueden pasar años antes de encontrar el cadáver de un vecino

Kodokushi, la maldición japonesa se extiende por el mundo, la soledad crece y vuelve invisible a miles de mayores. ¿Uruguay está preparado para que nadie muera sin ser visto?

La maldición japonesa que se extiende por el mundo.

La maldición japonesa que se extiende por el mundo.

 IA
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Kodokushi, es la palabra que se usa en japón para explicar que una persona murió sola y fue hallada días o semanas después. Para muchos esta "maldición japonesa" hoy describe una crisis humana que ya no reconoce fronteras. Europa por ejemplo ofrece duras imágenes, vecinos descubiertos años después de fallecer, campañas nacionales contra el aislamiento y estadísticas que alertan. Pero el problema no es europeo ni asiático, es global. Y Uruguay no es una excepción, aunque todavía no tenga titulares tan extremos.

En Rumania, una mujer permaneció tres semanas muerta en su vivienda antes de ser encontrada. En España, el caso de Antonio Famoso impactó por lo impensado, 15 años sin que nadie notara su ausencia. En Polonia, cinco años; en Países Bajos, diez. En Francia, las organizaciones civiles registran decenas de casos anuales y hablan sin rodeos de “muerte social”: personas que, antes de morir físicamente, ya habían desaparecido del mapa de los vínculos.

Los especialistas coinciden en el diagnóstico, envejecimiento poblacional, urbanización acelerada, cambios familiares, precariedad de redes comunitarias y una cultura que prioriza la autonomía por sobre la compañía. El resultado es una ecuación peligrosa, más años de vida, menos vida compartida.

Uruguay reúne varias variables

Uruguay es uno de los países más envejecidos de América Latina, con altos niveles de hogares unipersonales en Montevideo y el área metropolitana. La soledad no deseada, aunque menos visible que en Europa, es una realidad silenciosa que los equipos de salud, los trabajadores sociales y las mutualistas conocen de primera mano. A veces no llega en forma de titular, sino como depresión, abandono de tratamientos o deterioro acelerado.

En Europa, algunos Estados reaccionaron. Países Bajos impulsó una campaña nacional tras hallar a una mujer muerta una década después. En Francia, organizaciones como Petits Frères des Pauvres piden identificar a los mayores aislados y activar redes de barrio. En Japón, empresas de servicios —agua, luz, gas— informan consumos anómalos para disparar alertas tempranas. No es vigilancia: es cuidado.

Las investigaciones en Reino Unido agregan otra capa. Mientras descienden las muertes por causas tradicionales, aumentan las clasificadas como “indefinidas” por descomposición avanzada, un indicador indirecto de fallecimientos en aislamiento prolongado. Morir solo no siempre es morir en soledad, recuerdan los expertos; la diferencia está en si hubo vínculos presentes o ausentes. El problema que crece es el segundo.

¿Qué puede hacer Uruguay antes de que los casos se vuelvan extremos? Cruzar datos de salud y asistencia social para detectar aislamientos persistentes; fortalecer programas de acompañamiento domiciliario; capacitar a comerciantes, carteros y personal de servicios para reconocer señales de alarma; y revalorizar la vecindad como primera línea de cuidado.

La “maldición japonesa” no es un exotismo lejano. Es el nombre incómodo de una crisis mundial. La pregunta ya no es si llegará, sino si Uruguay la enfrentará con políticas, comunidad y presencia, o si esperará a descubrirla —demasiado tarde— detrás de una puerta cerrada.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar