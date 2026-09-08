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Mundo

la guerra que no termina

Arrecian combates: EEUU hundió cinco buques de Irán y Teherán respondió atacando bases en Jordania

Los combates se reanudaron a partir de un supuesto ataque de fuerzas de Irán contra barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz.

Irán atacó bases de EEUU.

Irán atacó bases de EEUU.

 Imagen tomada de RT
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El ejército de EEUU destruyó cinco buques petroleros de Irán en respuesta a un supuesto ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra un barco de guerra estadounidense, informó el Comando Central.

"Las fuerzas del Comando Central destruyeron cinco barcos petroleros iraníes el 8 de setiembre, luego de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacara a un buque de guerra de la Armada de EEUU con misiles balísticos dos veces en los últimos dos días", consignó el ejército estadounidense en la red social X.

Respuesta de Irán

En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI, unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Irán), afirmó haber atacado una base militar de Estados Unidos en Jordania, informó la agencia Reuters, citando medios locales.

"El CGRI afirmó haber atacado lo que denominó una base estadounidense en Jordania (...) en respuesta a los ataques de EEUU contra petroleros iraníes", comunicó la agencia.

Por su parte, la cadena Al Arabiya informó quue los sistemas de defensa aérea de Jordania y Siria están repeliendo un ataque con misiles en la madrugada del miércoles.

"La defensa aérea jordana está repeliendo una salva de misiles iraníes", comunicó la cadena.

Defensa aérea

El medio añadió que también se han registrado operaciones de defensa aérea en el sur de Siria.

La cadena estatal siria Al-Ikhbariya precisó, por su parte, que los misiles con destino a Jordania fueron interceptados en el cielo sobre la ciudad de Al Suwayda, en el suroeste de Siria.

Las tensiones en la región se agudizaron después de que Irán y Estados Unidos reanudaran el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, apenas tres semanas después de que los presidentes de ambas naciones firmaran en Islamabad un memorando de entendimiento destinado a cesar las hostilidades y allanar el camino hacia un acuerdo definitivo.

(Sputnik)

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