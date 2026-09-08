Arrecian combates: EEUU hundió cinco buques de Irán y Teherán respondió atacando bases en Jordania

"El CGRI afirmó haber atacado lo que denominó una base estadounidense en Jordania (...) en respuesta a los ataques de EEUU contra petroleros iraníes", comunicó la agencia.

Por su parte, la cadena Al Arabiya informó quue los sistemas de defensa aérea de Jordania y Siria están repeliendo un ataque con misiles en la madrugada del miércoles.

"La defensa aérea jordana está repeliendo una salva de misiles iraníes", comunicó la cadena.

Defensa aérea

El medio añadió que también se han registrado operaciones de defensa aérea en el sur de Siria.

La cadena estatal siria Al-Ikhbariya precisó, por su parte, que los misiles con destino a Jordania fueron interceptados en el cielo sobre la ciudad de Al Suwayda, en el suroeste de Siria.

Las tensiones en la región se agudizaron después de que Irán y Estados Unidos reanudaran el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, apenas tres semanas después de que los presidentes de ambas naciones firmaran en Islamabad un memorando de entendimiento destinado a cesar las hostilidades y allanar el camino hacia un acuerdo definitivo.

(Sputnik)