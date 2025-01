Una fuente de las fuerzas de seguridad de Chad consultada por Sputnik afirmó que las fuerzas "mantienen el control total de la zona del Palacio Presidencial y actualmente no hay disturbios algunos". También confirmó que hay heridos debido al ataque.

Tranquilidad tras ataque

A su vez, el ministro de Infraestructuras chadiano, Aziz Mahamat Saleh, escribió en su cuenta de Facebook (pertenece a Meta Platforms Inc.) que no pasa "nada grave, que no cunda el pánico, la situación está bajo control" sin proporcionar otras detalles.

El grupo terrorista nigeriano Boko Haram fue creado en 2002, perpetrando secuestros y asesinatos. En 2015, juró su lealtad al Daesh (autodenominado Estados Islámico) y cambió su nombre por el de Estado Islámico - Provincia del África Occidental (Iswap, por sus siglas en inglés).

Posteriormente resultó dividido en dos facciones, por lo que ahora Boko Haram e Iswap son dos grupos terroristas separados.

(Sputnik)