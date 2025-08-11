Australia reconocerá un Estado Palestino en la Asamblea de la ONU

La postura asumida por este país deja cada vez más aislado el eje Estados Unidos - Israel en su intención de tomar posesión del territorio gazatí reconfigurando nuevamente la geografía de Palestina como territorio. La cantidad de voces en el mundo que se suman al rechazo por el accionar de Israel en la Franja de Gaza es cada vez mayor debido a que cada vez es más difícil presentar como legítimas acciones de defensa las del gobierno Netanyahu, tal como los últimos acontecimientos registrados en que drones de precisión mataron al equipo de periodistas de Al Jazeera en Gaza.