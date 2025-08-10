Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

al jazeera confirma

Con drones, Israel atacó carpa de prensa en Gaza y asesinó a cuatro periodistas

Sostienen los militares israelíes que uno de los periodistas era un supuesto jefe de Hamás; la acción fue realizada en las inmediaciones del hospital Al-Shifa.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Israel atacó con drones una carpa de prensa en el Complejo Al-Shifa, en la Ciudad de Gaza, provocando la muerte de los periodistas de la cadena Al Jazeera Anas Al-Sharif y Mohammed Qreiqea, y de los fotógrafos Ibrahim Thaher, Moamen Aliwa y Mohammed Nofal.

"Cuatro empleados de Al Jazeera, incluido el periodista Anas Al Sharif, murieron en un ataque israelí contra una tienda de campaña para periodistas situada frente a la entrada principal del hospital Al Shifa de Gaza", informó el medio en su cuenta de la red social X.

A su vez, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el ataque deliberado contra Al Sharif, catalogándolo como uno de los miembros del movimiento palestino Hamás.

"Alcanzado: el terrorista de Hamás, Anas Al Sharif, quien se hacía pasar por un periodista de Al Jazeera. Al Sharif era jefe de una célula terrorista de Hamás y dirigía ataques avanzados con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI", afirmó el ejército en la misma red social.

Las FDI afirmaron que habían obtenido la inteligencia y documentos de Gaza que "prueban que era un operativo de Hamás infiltrado en Al Jazeera".

Israel invade Gaza

La invasión israelí a la Franja de Gaza comenzó después de que el movimiento Hamás atacara el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel. En la acción murieron unas 1.200 personas. Hubo cerca de 5.500 heridos, y 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos supera los 61.400 y el número de heridos está por encima de los 153.200, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo, Israel dejó de suministrar electricidad a la planta desalinizadora en la Franja de Gaza y cerró el acceso a la entrada de camiones de ayuda humanitaria al enclave.

En los últimos meses, Netanyahu permitió la entrada de ayuda, debido a la presión internacional, y adjudicó a la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) el reparto, en contra de la opinión de todas las organizaciones que trabajan sobre el terreno, que la consideran una empresa no profesional humanitaria y proisraelí.

Israel reanudó la ofensiva bélica rompiendo el alto el fuego a mediados de marzo, aduciendo la inflexibilidad de Hamás.

(Sputnik)

Dejá tu comentario

Te puede interesar