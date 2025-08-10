Con drones, Israel atacó carpa de prensa en Gaza y asesinó a cuatro periodistas

"Alcanzado: el terrorista de Hamás, Anas Al Sharif, quien se hacía pasar por un periodista de Al Jazeera. Al Sharif era jefe de una célula terrorista de Hamás y dirigía ataques avanzados con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI", afirmó el ejército en la misma red social.

Las FDI afirmaron que habían obtenido la inteligencia y documentos de Gaza que "prueban que era un operativo de Hamás infiltrado en Al Jazeera".

Israel invade Gaza

La invasión israelí a la Franja de Gaza comenzó después de que el movimiento Hamás atacara el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel. En la acción murieron unas 1.200 personas. Hubo cerca de 5.500 heridos, y 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos supera los 61.400 y el número de heridos está por encima de los 153.200, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo, Israel dejó de suministrar electricidad a la planta desalinizadora en la Franja de Gaza y cerró el acceso a la entrada de camiones de ayuda humanitaria al enclave.

En los últimos meses, Netanyahu permitió la entrada de ayuda, debido a la presión internacional, y adjudicó a la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) el reparto, en contra de la opinión de todas las organizaciones que trabajan sobre el terreno, que la consideran una empresa no profesional humanitaria y proisraelí.

Israel reanudó la ofensiva bélica rompiendo el alto el fuego a mediados de marzo, aduciendo la inflexibilidad de Hamás.

(Sputnik)