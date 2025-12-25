Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Bolsonaro | elecciones | Lula

BRASIL

Bolsonaro confirma a su hijo como candidato a la presidencia en las elecciones de 2026

Brasil celebrará las próximas elecciones en 2026, y de momento el presidente Lula parte como favorito en todos los escenarios frente a Flávio Bolsonaro.

Bolsonaro junto a su hijo Flavio.
Por Redacción Caras y Caretas

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) confirmó este jueves a través de una carta su voluntad de que uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, le sustituya y sea el candidato a la presidencia en las elecciones presidenciales de 2026.

"Ante este escenario de injusticia y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la República en 2026", expresó el líder ultraderechista en una carta que el propio hijo leyó a las puertas del hospital donde Bolsonaro está ingresado.

El expresidente se someterá este jueves a una operación para tratar dos hernias en la ingle, y tras un periodo de recuperación que se espera que sea de una semana, volverá a la comisaría policial de Brasilia, donde desde hace un mes cumple una condena de 27 años de cárcel.

A principios de diciembre, Flávio Bolsonaro anunció en sus redes sociales que su padre le había escogido como sucesor y candidato, algo que pilló por sorpresa tanto a sus colegas del Partido Liberal (PL) como al conjunto de la derecha.

Para reforzar esa candidatura y acallar las voces críticas, Bolsonaro hace pública ahora esta carta en la que reitera el apoyo a su hijo en detrimento de otros posibles candidatos.

"Entrego lo más importante en la vida de un padre: el propio hijo, para rescatar a nuestro Brasil; se trata de una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de los que confiaron en mí", añade en la misiva.

Bolsonaro fue condenado por cinco delitos diferentes relacionados con el intento de golpe de Estado que lideró tras perder en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil celebrará las próximas elecciones presidenciales en octubre de 2026, y de momento Lula parte como favorito en todos los escenarios, con una amplia ventaja frente a Flávio Bolsonaro.

FUENTE: Sputnik

Temas

Dejá tu comentario

