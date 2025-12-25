Bolsonaro confirma a su hijo como candidato a la presidencia en las elecciones de 2026

A principios de diciembre, Flávio Bolsonaro anunció en sus redes sociales que su padre le había escogido como sucesor y candidato, algo que pilló por sorpresa tanto a sus colegas del Partido Liberal (PL) como al conjunto de la derecha.

Para reforzar esa candidatura y acallar las voces críticas, Bolsonaro hace pública ahora esta carta en la que reitera el apoyo a su hijo en detrimento de otros posibles candidatos.

"Entrego lo más importante en la vida de un padre: el propio hijo, para rescatar a nuestro Brasil; se trata de una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de los que confiaron en mí", añade en la misiva.

Bolsonaro fue condenado por cinco delitos diferentes relacionados con el intento de golpe de Estado que lideró tras perder en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil celebrará las próximas elecciones presidenciales en octubre de 2026, y de momento Lula parte como favorito en todos los escenarios, con una amplia ventaja frente a Flávio Bolsonaro.