Lula ganaría las elecciones de 2026 a hijo de Bolsonaro con 10 puntos de ventaja, según encuesta.

Flavio-Bolsonaro Flavio Bolsonaro

Hasta entonces, se consideraba que el político con más opciones de ser el relevo del expresidente y el más competitivo sería el actual gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

No obstante, la encuesta muestra números similares a los del hijo del expresidente en un posible balotaje frente a Lula: De Freitas tendría el 35 por ciento de los votos válidos, frente al 45 por ciento de Lula.

Los otros candidatos de la derecha brasilera

Otros candidatos de la derecha con menos opciones, como el gobernador de Paraná, Ratinho Júnior; el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema; y el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, también perderían por porcentajes muy similares.

El sondeo también profundizó en las preguntas a los brasileños sobre la elección de Flávio Bolsonaro como representante de la derecha.

Para el 54 por ciento de los encuestados, Bolsonaro se equivocó al nombrarle como sucesor, frente al 36 por ciento que cree que acertó y el diez por ciento que no supo responder.

Además, el hijo del ultraderechista tiene un porcentaje de rechazo muy amplio, lo que podría ser un problema para los conservadores a la hora de ir a las urnas.

El 62 por ciento afirmó que no votaría a Flávio "de ninguna manera", el 23 por ciento "lo podría votar" y apenas un 13 por ciento aseguró que piensa votarlo.

Las elecciones presidenciales de Brasil, en que también se renovará el Congreso Nacional, se celebrarán en octubre de 2026.

La encuesta de Quaest fue realizada entre los días 11 y 14 de diciembre en base a 2.004 entrevistas a ciudadanos de todo el país.