¿Cómo vivió el mundo la Navidad de 2025?: desigualdad, conflicto y redes de resistencia

Palestina

En la Franja de Gaza, no hubo un sentido real de celebración. Las crónicas de prensa internacional describen cómo el zumbido constante de los drones israelíes y el estruendo de los bombardeos continuaron ahogando cualquier intento de festividad en lo que fue técnicamente la primera Navidad permitida en dos años, aunque vivida bajo condiciones de supervivencia extrema. Las imágenes capturadas por los medios muestran a hombres palestinos caminando con niños pequeños entre los escombros del campo de refugiados de Jabalia, buscando refugio en medio de la destrucción de infraestructuras básicas.

La comunidad cristiana en Gaza, reducida a menos de 50,000 personas en toda Palestina debido a la violencia de la ocupación, asistió a funerales en lugar de misas de gallo. Ataques recientes contra iglesias en la ciudad de Gaza, que históricamente servían como santuarios para civiles, resultaron en la muerte de feligreses, subrayando la vulnerabilidad extrema de una minoría que se niega a abandonar su tierra ancestral. El Papa Leo XIV, en su primer sermón navideño desde su pontificado iniciado en 2025, lamentó profundamente el sufrimiento del pueblo palestino, señalando que las guerras globales están dejando tras de sí "escombros y heridas abiertas" que el capital armamentístico prefiere ignorar.

Belén

En Belén, las celebraciones se reanudaron oficialmente tras un largo periodo de luto y parálisis, pero con una atmósfera que los residentes describieron como de "media alegría y media tristeza". A pesar de los desfiles de bandas de gaitas y la unidad de los palestinos en la celebración de su identidad, el contexto político fue de asfixia. La Navidad coincidió con la condena internacional de catorce naciones, incluidas varias europeas y Canadá, hacia los nuevos asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania. Esta expansión territorial, que busca fragmentar aún más la soberanía palestina, ha sido denunciada como un obstáculo insalvable para cualquier proceso de paz genuino.

Las Américas

El continente americano vivió un diciembre de 2025 definido por la polarización extrema de modelos económicos. Mientras el Cono Sur ensaya alternativas de justicia social, el Norte Global se repliega hacia políticas de exclusión y fortalecimiento de las élites corporativas.

Estados Unidos

Bajo la segunda administración de Donald Trump, la Navidad en Estados Unidos se convirtió en un escenario de represión para las comunidades migrantes y de consolidación para la clase multimillonaria. El informe "UNEQUAL" de Oxfam América, publicado en noviembre de 2025, advirtió que las políticas fiscales actuales representan una de las mayores transferencias de riqueza hacia arriba en décadas. Los 10 estadounidenses más ricos aumentaron su fortuna colectiva en 698 mil millones de dólares en el último año, impulsados por recortes impositivos corporativos y una desregulación masiva.

La realidad para la clase trabajadora fue diametralmente opuesta. Más del 40% de la población estadounidense es considerada de bajos ingresos, y casi la mitad de los niños viven por debajo del umbral de pobreza. En ciudades como Nueva York, la crisis del sinhogarismo alcanzó niveles críticos durante la Navidad; se reportó que 150,000 estudiantes del sistema escolar carecían de vivienda estable, con uno de cada ocho estudiantes en Brooklyn en situación de calle. Los refugios juveniles enfrentaron una tensión extrema mientras la administración federal intensificaba las redadas de ICE, incluso en vísperas de festivos, lo que llevó a comunidades organizadas a formar redes de ayuda mutua para bloquear arrestos y distribuir alimentos básicos.

México

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje de Navidad centrado en la esperanza y la solidaridad nacional, destacando el valor de la familia y el orgullo de las raíces mexicanas. No obstante, el reporte del contexto real muestra desafíos estructurales profundos para la juventud. De los 15.4 millones de jóvenes que trabajan, el 60% carece de un salario suficiente para superar el umbral de pobreza, y el 61% opera en la informalidad sin acceso a seguridad social ni servicios de salud.

A pesar de este panorama, el gobierno ha avanzado en programas de justicia social rural, como el acuerdo que beneficia a 150,000 mujeres con derechos agrarios sobre la tierra, un paso crucial hacia la soberanía alimentaria y la desarticulación de estructuras patriarcales de propiedad en estados como Chiapas y Michoacán.

Argentina

En Buenos Aires, la implementación del plan de "motosierra" de la administración de Javier Milei transformó las fiestas en un periodo de privación masiva. Aunque el gobierno celebró una baja en la inflación anual al 84.5% en enero de 2025 (tras picos del 300%), este logro se construyó sobre una recesión brutal que ha dejado a más del 52.9% de la población en la pobreza. El consumo interno se desplomó un 17.1% en sectores clave como el vinícola, y la industria textil reportó la pérdida de 300 empresas y 12,000 empleos.

Los testimonios de los comerciantes en Buenos Aires son devastadores, "la clase media ya no existe; eres pobre o rico". El tráfico en los comercios desaparece a partir del día 15 del mes, cuando el poder adquisitivo de los salarios se agota ante los aumentos de hasta el 285% en servicios de energía y agua. Las protestas semanales frente al Congreso Nacional, integradas por pensionados y estudiantes que reclaman contra el veto a la financiación universitaria, marcaron el ritmo de un diciembre donde el "ajuste" no lo pagó la casta, sino los sectores más vulnerables de la sociedad.

Europa

Europa vivió una Navidad de 2025 marcada por un estallido coordinado de huelgas y protestas laborales que desafiaron las políticas de reforma neoliberal de diversos gobiernos. El sector de transportes y servicios fue el epicentro de esta resistencia.

La ola de huelgas continentales

En Portugal, las centrales sindicales CGTP y UGT convocaron una huelga general el 11 de diciembre contra las leyes de reforma laboral que buscan facilitar los despidos y expandir el outsourcing. Esta acción paralizó aeropuertos y trenes, enviando un mensaje claro a la administración sobre la inaceptabilidad de erosionar los derechos ganados por décadas de lucha obrera. En Italia, una huelga nacional el 12 de diciembre, liderada por trabajadores del transporte y la salud, protestó contra los recortes presupuestarios y la precariedad impuesta por las medidas de austeridad, deteniendo trenes de alta velocidad y servicios urbanos en Roma y Milán.

España también fue escenario de huelgas intermitentes en el sector de servicios aeroportuarios. El personal de tierra de compañías como Azul Handling y filiales de bajo costo de IAG mantuvo paros durante toda la temporada navideña en aeropuertos como Barajas y El Prat, exigiendo salarios dignos frente a los beneficios récord de las aerolíneas. La brecha social en España se hizo evidente en el consumo, mientras un 11% de la población planeó gastos superiores a los 1,000 euros, un 34% no llegó a los 200 euros, viéndose obligados muchos hogares a recurrir a créditos abusivos para sostener tradiciones mínimas.

Francia

París enfrentó una Navidad atípica, definida por la llegada de un frente frío polar que desplomó las temperaturas mientras los trabajadores de transporte de RATP y SNCF realizaban huelgas contra las reformas de pensiones. La contradicción francesa se manifestó en la reapertura del río Sena para bañistas, un proyecto de prestigio ambiental, que contrastó con las muertes de personas sin hogar en las calles debido a la falta de plazas de alojamiento invernal.

En ciudades como Berlín, la situación del sinhogarismo se duplicó en dos años, con más de 770,000 personas sin una vivienda adecuada en Alemania, reflejando el fracaso sistémico del mercado inmobiliario europeo.

Asia

Asia cerró 2025 consolidándose como el motor económico del mundo, pero no exenta de las tensiones propias de un modelo que busca equilibrar el crecimiento industrial con la estabilidad social.

China

Beijing reportó que la economía china mantuvo un crecimiento sólido del 5.2% en 2025, impulsada por las llamadas "nuevas fuerzas productivas de calidad". El mercado de consumo ha mutado de la búsqueda de escala a la exigencia de sofisticación y personalización. La juventud china, en particular, ha adoptado la filosofía de "invertir en experiencias por encima del exceso", priorizando viajes culturales, deportes y productos de "estilo chino" (China-chic) que refuerzan la identidad nacional frente a las marcas globales. Sin embargo, la sombra del desempleo juvenil y la presión demográfica obligan al gobierno a intensificar sus planes de seguridad social de cara al próximo plan quinquenal.

El Sur de Asia

En contraste con la estabilidad de Beijing, Bangladesh vivió una Navidad de extrema tensión. El regreso del líder opositor Tarique Rahman tras 17 años en el exilio movilizó a cientos de miles de personas en un clima de protestas violentas por el asesinato de líderes estudiantiles y denuncias de fraude electoral. India, por su parte, enfrentó una crisis de contaminación atmosférica que obligó a cancelar eventos públicos y deportivos durante la temporada festiva, resaltando que el crecimiento industrial sin regulación ambiental es una amenaza directa para la salud pública y el bienestar social de las mayorías.

Crisis climática y technocracia

La Navidad de 2025 fue también un periodo de reflexión sobre los límites planetarios y la deshumanización tecnológica. Los datos científicos y los mensajes de organizaciones sociales coinciden en que el sistema actual está empujando a la humanidad hacia un abismo de insostenibilidad.

El servicio Copernicus de la Unión Europea confirmó que 2025 fue virtualmente el segundo año más cálido de la historia, con una temperatura media 1.48 grados celsius por encima de los niveles preindustriales. Las consecuencias en Navidad fueron tangibles, una "sequía de nieve" afectó los sistemas montañosos de Europa y Asia, alterando los ciclos agrícolas y las tradiciones festivas. Los agricultores griegos, por ejemplo, mantuvieron bloqueos en las carreteras durante Navidad exigiendo subsidios ante el encarecimiento de la energía y la pérdida de cosechas por eventos climáticos extremos.

El mensaje navideño del Consejo Mundial de Misiones (CWM) capturó una preocupación creciente, el desplazamiento del ser humano por algoritmos y procesos de automatización que solo benefician al capital. En un mundo donde la productividad se mide con precisión robótica, se corre el riesgo de considerar a los migrantes, a los ancianos y a los trabajadores desempleados como "excedentes" o unidades de datos desechables. Esta "nueva cara de la deshumanización" es el desafío ético central de 2026, exigiendo que las políticas públicas vuelvan a situar la dignidad humana en el centro de todas las decisiones.

El análisis más crudo de la situación global provino del reporte de Oxfam "Takers Not Makers", publicado coincidiendo con el fin de año. Este documento desmantela el mito del "emprendedor exitoso" para revelar un sistema de acumulación basado en la herencia y el monopolio. Por primera vez, en 2025 se crearon más milmillonarios a través de herencias que por actividades empresariales directas.

El sistema financiero sigue extrayendo riqueza del Sur Global hacia el 1% del Norte Global a una tasa de 30 millones de dólares por hora, perpetuando una estructura de poder neocolonial. La desigualdad se refleja en las instituciones internacionales; un ciudadano belga promedio tiene 180 veces más poder de voto en el Banco Mundial que un ciudadano etíope.

Al ritmo actual de crecimiento y desigualdad, erradicar la pobreza mundial tomaría más de un siglo, una cifra inaceptable que Oxfam describe como una "elección política" de las élites.

La Navidad de 2025 mostró un mundo profundamente fracturado, pero también atravesado por múltiples formas de organización y solidaridad. Desde Gaza hasta Montevideo, desde las huelgas europeas hasta las redes de ayuda mutua en Estados Unidos, las fiestas revelaron que, frente a la concentración extrema de riqueza y al avance de políticas excluyentes, amplios sectores sociales continúan defendiendo la vida cotidiana como un espacio de resistencia. El desafío hacia 2026 será transformar ese malestar en proyectos políticos capaces de poner la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad en el centro de la agenda global.

Fuente: Con información de agencias internacionales.