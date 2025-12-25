La el sindicato de Funcionarios Civiles Penitenciarios (O.Fu.Ci.Pe.) emitió un comunicado este 24 de diciembre denunciando un incidente violento ocurrido en la Unidad N° 16 de Paysandú, en el que resultaron afectadas dos operadoras penitenciarias y una funcionaria policial.
CÁRCELES
Sindicato de funcionarios penitenciarios denunció agresión a trabajadoras en cárcel de Paysandú
El sindicato de funcionarios penitenciarios denunció que una persona privada de libertad atacó a funcionarias arrojándoles una tarrina de agua sucia.