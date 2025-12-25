Hacete socio para acceder a este contenido

CÁRCELES

Sindicato de funcionarios penitenciarios denunció agresión a trabajadoras en cárcel de Paysandú

El sindicato de funcionarios penitenciarios denunció que una persona privada de libertad atacó a funcionarias arrojándoles una tarrina de agua sucia.

Por Redacción Caras y Caretas

La el sindicato de Funcionarios Civiles Penitenciarios (O.Fu.Ci.Pe.) emitió un comunicado este 24 de diciembre denunciando un incidente violento ocurrido en la Unidad N° 16 de Paysandú, en el que resultaron afectadas dos operadoras penitenciarias y una funcionaria policial.

Los hechos

Según el documento sindical, el evento tuvo lugar aproximadamente a las 17:40 horas mientras las trabajadoras desempeñaban sus tareas habituales. En ese momento, una persona privada de libertad (PPL) habría atacado a las funcionarias arrojándoles una tarrina de agua sucia.

Denuncia de falta de respuesta jerárquica

El sindicato sostiene que, tras informar lo sucedido al Subdirector Operativo y solicitar el acceso a las cámaras de seguridad para identificar al responsable, la autoridad se habría negado alegando falta de acceso a los dispositivos.

O.Fu.Ci.Pe. afirma que el jerarca habría calificado el incidente como una "situación normal en el marco de las festivas fechas".

Reclamos gremiales

La organización manifestó su "más enérgico repudio" ante los hechos y denunció que las trabajadoras debieron continuar con su turno pese a las condiciones derivadas del ataque. El comunicado califica el accionar de las autoridades como una muestra de "inacción, desidia e inoperancia", asegurando que se omitió garantizar las condiciones mínimas de seguridad.

Para el sindicato, esta situación representa una vulneración a la salud y una "humillación a su moral y dignidad", agravada por el faltante de personal en las unidades.

Solicitud de medidas

Como cierre de su proclama, el Secretariado Ejecutivo Nacional de la organización solicitó a las autoridades la adopción urgente de medidas pertinentes ante el caso y cesar lo que consideran una "normalización de la humillación, el daño y la violencia" dentro del sistema penitenciario del país.

Comunicado completo:

