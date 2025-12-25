Sindicato de funcionarios penitenciarios denunció agresión a trabajadoras en cárcel de Paysandú

O.Fu.Ci.Pe. afirma que el jerarca habría calificado el incidente como una "situación normal en el marco de las festivas fechas".

Reclamos gremiales

La organización manifestó su "más enérgico repudio" ante los hechos y denunció que las trabajadoras debieron continuar con su turno pese a las condiciones derivadas del ataque. El comunicado califica el accionar de las autoridades como una muestra de "inacción, desidia e inoperancia", asegurando que se omitió garantizar las condiciones mínimas de seguridad.

Para el sindicato, esta situación representa una vulneración a la salud y una "humillación a su moral y dignidad", agravada por el faltante de personal en las unidades.

Solicitud de medidas

Como cierre de su proclama, el Secretariado Ejecutivo Nacional de la organización solicitó a las autoridades la adopción urgente de medidas pertinentes ante el caso y cesar lo que consideran una "normalización de la humillación, el daño y la violencia" dentro del sistema penitenciario del país.

Comunicado completo: