Lula celebró la resiliencia democrática de Brasil tras un "desafío inédito"

Lula también repasó los principales logros de su gestión, entre ellos la salida de Brasil del mapa del hambre de la ONU, la exención del impuesto a la renta para las familias de menores ingresos y la reducción del desempleo a su nivel histórico más bajo, con una tasa del 5,4 %.

Asimismo, destacó la “exitosa” realización de la trigésima Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en la ciudad amazónica de Belém, y recordó la crisis bilateral con Estados Unidos provocada por la imposición de aranceles del 50 % a productos brasileños.

El conflicto se desató luego de que Trump aplicara la medida en represalia por la condena a 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano, por su participación en un intento de golpe de Estado. Tras intensas negociaciones, Washington redujo o eliminó parte de los aranceles y levantó las sanciones vinculadas al proceso judicial.

Para Lula, el desenlace del conflicto confirmó la fortaleza institucional de Brasil y la eficacia de la vía diplomática frente a las tensiones internacionales.