Mundo Lula | Brasil | reelección

Mensaje navideño

Lula celebró la resiliencia democrática de Brasil tras un "desafío inédito"

En su mensaje navideño, Lula celebró que Brasil superó la crisis por los aranceles de Trump, defendió la diplomacia y destacó logros sociales y económicos.

Lula celebró la democracia de Brasil.

 Javier Torres / Unar Agency / FocoUy
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la democracia brasileña logró superar un “desafío inédito” durante 2025, al referirse al fuerte aumento de aranceles impuesto por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario realizó estas declaraciones en su tradicional mensaje navideño, transmitido por cadena nacional de radio y televisión.

Según Lula, la respuesta del país a la crisis comercial demostró el compromiso de Brasil con el diálogo y la diplomacia. “Mostramos a Brasil y al mundo que somos partidarios del diálogo y la fraternidad, que no rehuimos la lucha. Apostamos por la diplomacia, protegimos nuestras empresas y evitamos despidos”, sostuvo.

Reelección 2026

En un discurso de poco más de seis minutos, el líder progresista, que buscará la reelección en 2026, reconoció que el año fue “difícil”, aunque remarcó que quienes “estuvieron o jugaron contra Brasil acabaron perdiendo”.

Lula también repasó los principales logros de su gestión, entre ellos la salida de Brasil del mapa del hambre de la ONU, la exención del impuesto a la renta para las familias de menores ingresos y la reducción del desempleo a su nivel histórico más bajo, con una tasa del 5,4 %.

Asimismo, destacó la “exitosa” realización de la trigésima Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en la ciudad amazónica de Belém, y recordó la crisis bilateral con Estados Unidos provocada por la imposición de aranceles del 50 % a productos brasileños.

El conflicto se desató luego de que Trump aplicara la medida en represalia por la condena a 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano, por su participación en un intento de golpe de Estado. Tras intensas negociaciones, Washington redujo o eliminó parte de los aranceles y levantó las sanciones vinculadas al proceso judicial.

Para Lula, el desenlace del conflicto confirmó la fortaleza institucional de Brasil y la eficacia de la vía diplomática frente a las tensiones internacionales.

