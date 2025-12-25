IM monitorea calidad del agua en playas: ¿Cuáles son las únicas inhabilitadas?

Actualmente, la Intendencia realiza mediciones de calidad del agua entre dos y tres veces por semana. De cara al verano, se prevé incorporar nueva tecnología al sistema de control, con laboratorios móviles que recorrerán las distintas playas. “Van a ser cuatro camionetas que nos permitirán obtener información en menor tiempo y aumentar notoriamente la frecuencia de los monitoreos”, explicó el jerarca.

Buena calidad de agua

Según Herou, en este momento el resto de las playas de Montevideo se encuentran habilitadas y con buena calidad de agua. Los niveles de coliformes se evalúan a partir de análisis de laboratorio, mientras que la posible presencia de cianobacterias u otros factores es controlada directamente por los guardavidas. Ante cualquier anomalía, se comunica de inmediato mediante la colocación de la bandera sanitaria.

El director indicó además que desde el 15 de noviembre se registraron cinco episodios que llamaron la atención de las autoridades, incluidos dos casos vinculados a coliformes: uno en playa Miramar y otro en Pocitos, ambos debidamente señalizados y comunicados.