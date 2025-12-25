Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Playa Miramar | puerto del Buceo | agua

Atención

IM monitorea calidad del agua en playas: ¿Cuáles son las únicas inhabilitadas?

La Intendencia de Montevideo (IM) realiza controles permanentes en la costa. Actualmente, solo dos playas están inhabilitadas para baño.

Calidad de las playas en Montevideo.

 Foto: Intendencia de Montevideo
El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, explicó que el sistema de control que aplica la comuna permite detectar de forma temprana cualquier inconveniente y comunicarlo de inmediato a la población. “El monitoreo da garantías de que, si aparece algún problema, se informa a través de la página web o en la torre del guardavida”, señaló a la prensa.

Playa Miramar y el puerto del Buceo

Herou dijo que playa Miramar y el puerto del Buceo son las únicas inhabilitadas. La IM facilitó el acceso a la información mediante un botón específico de “playas” en su sitio web, donde se publican todos los datos actualizados. Además, recordó que la presencia de una bandera sanitaria roja con cruz verde en la torre del guardavida indica que existe un riesgo y que no se recomienda el uso de la playa para baño.

Actualmente, la Intendencia realiza mediciones de calidad del agua entre dos y tres veces por semana. De cara al verano, se prevé incorporar nueva tecnología al sistema de control, con laboratorios móviles que recorrerán las distintas playas. “Van a ser cuatro camionetas que nos permitirán obtener información en menor tiempo y aumentar notoriamente la frecuencia de los monitoreos”, explicó el jerarca.

Buena calidad de agua

Según Herou, en este momento el resto de las playas de Montevideo se encuentran habilitadas y con buena calidad de agua. Los niveles de coliformes se evalúan a partir de análisis de laboratorio, mientras que la posible presencia de cianobacterias u otros factores es controlada directamente por los guardavidas. Ante cualquier anomalía, se comunica de inmediato mediante la colocación de la bandera sanitaria.

El director indicó además que desde el 15 de noviembre se registraron cinco episodios que llamaron la atención de las autoridades, incluidos dos casos vinculados a coliformes: uno en playa Miramar y otro en Pocitos, ambos debidamente señalizados y comunicados.

