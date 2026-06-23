El epicentro de esta situación se encuentra en Francia, donde se han superado las marcas históricas. La ciudad de Pissos alcanzó los 42,2 °C, mientras que Burdeos registró 41,9 °C, la temperatura más alta en 102 años. Incluso en París, el termómetro osciló entre los 39 y 40 °C. Estas cifras forman parte de un fenómeno que ha batido más de 400 récords de calor en Francia.
calentamiento global
Hoy fue el día más caluroso de la historia de Francia
Una ola de calor sin precedentes ha batido récords de temperatura en Francia y múltiples países de Europa donde es el que se calienta más rápido del planeta.