Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

calentamiento global

Hoy fue el día más caluroso de la historia de Francia

Una ola de calor sin precedentes ha batido récords de temperatura en Francia y múltiples países de Europa donde es el que se calienta más rápido del planeta.

Una ola de calor sin precedentes ha batido récords de temperatura en Francia y múltiples países de Europa donde es el que se calienta más rápido del planeta.

Una ola de calor sin precedentes ha batido récords de temperatura en Francia y múltiples países de Europa donde es el que se calienta más rápido del planeta.

 MF
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El epicentro de esta situación se encuentra en Francia, donde se han superado las marcas históricas. La ciudad de Pissos alcanzó los 42,2 °C, mientras que Burdeos registró 41,9 °C, la temperatura más alta en 102 años. Incluso en París, el termómetro osciló entre los 39 y 40 °C. Estas cifras forman parte de un fenómeno que ha batido más de 400 récords de calor en Francia.

La situación se extiende por toda Europa occidental, con España y Portugal superando los 40 °C y el Reino Unido batiendo su récord histórico para un mes de junio. En Bélgica y Alemania, las temperaturas se han acercado a máximos históricos para esta época del año.

Causas del fenómeno

Los meteorólogos atribuyen esta situación extrema a una combinación de factores. El principal es una potente "cúpula de calor" (heat dome) que se extiende por Europa occidental y central, atrapando el aire caliente procedente del norte de África como si fuera la tapa de una olla. A esto se suma el impacto de un fenómeno de El Niño que se está fortaleciendo y la crisis climática global causada por la quema de combustibles fósiles.

Expertos del Instituto Pierre-Simon Laplace (IPSL) advierten sobre un "bucle de retroalimentación seca": la sequía primaveral ha dejado el suelo sin humedad para evaporar y enfriar el aire, transformando toda la radiación solar en calor.

Consecuencias y alertas

Las autoridades han declarado el nivel de alerta máximo (rojo) en decenas de departamentos franceses, afectando a cerca de 39 millones de personas. En total, 26 países, desde Irlanda hasta Grecia, han emitido alertas por calor.

El calor extremo ya ha causado víctimas mortales, incluyendo dos niños que fallecieron en un coche en el sureste de Francia y varias personas mayores en la región de Burdeos. La situación ha llevado al cierre de casi 1.400 escuelas en Francia y a la suspensión de servicios ferroviarios por el riesgo de deformación de los raíles.

"Ya no somos ajenos a las olas de calor, pero tener que emitir una alerta roja generalizada para casi la mitad del país al comienzo del verano (junio) es una señal extremadamente alarmante. El clima está cambiando más rápido que nuestros escenarios de adaptación", declaró el climatólogo Matthieu Sorel de Météo-France.

Te puede interesar