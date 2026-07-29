La economía mundial entra en nueva zona de turbulencia: guerra, petróleo, tasas y proteccionismo

La economía global enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre en el que confluyen conflictos geopolíticos, presiones inflacionarias y un renovado giro hacia el proteccionismo comercial. La continuidad de la guerra con Irán, el impacto del aumento de los precios de la energía, las dudas sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y la imposición de nuevos aranceles a Brasil configuran un contexto que amenaza con desacelerar la recuperación económica internacional y aumentar la volatilidad de los mercados.