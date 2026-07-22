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Economía global: tres señales que marcaron la semana

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo un diagnóstico de moderado crecimiento para la economía mundial, proyectando una expansión cercana al 3 %.

El FMI espera un crecimiento moderado.

El FMI espera un crecimiento moderado.

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La economía internacional volvió a dejar señales mixtas durante la semana. Mientras los organismos internacionales mantienen una perspectiva de crecimiento moderado, la inflación continúa mostrando mayor resistencia de la esperada y los bancos centrales enfrentan el desafío de decidir cuándo comenzar a flexibilizar sus políticas monetarias. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial sigue consolidándose como uno de los principales motores de los mercados financieros.

Crecimiento moderado, pero con una inflación que no cede. El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo un diagnóstico de moderado crecimiento para la economía mundial, proyectando una expansión cercana al 3 % para este año. Sin embargo, advirtió que la inflación global permanece en niveles elevados, en torno al 4,7 %, impulsada en buena medida por el aumento de los precios de la energía tras las tensiones geopolíticas registradas en Medio Oriente. Este escenario refleja una economía que ha mostrado mayor resiliencia de la prevista, aunque todavía enfrenta importantes desafíos. El aumento de los costos energéticos continúa trasladándose a los precios de bienes y servicios, dificultando el regreso a los niveles de inflación que buscan los bancos centrales.

Los bancos centrales siguen bajo presión. Otro de los focos de atención estuvo puesto en las decisiones de política monetaria. Los mercados permanecen atentos a las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo, en un contexto donde la desaceleración de la inflación avanza más lentamente de lo esperado. Durante los últimos dos años, las principales economías elevaron significativamente las tasas de interés para contener el aumento de los precios. Ahora enfrentan un delicado equilibrio: mantener una política monetaria restrictiva ayuda a controlar la inflación, pero también encarece el crédito, reduce el consumo y limita las inversiones. Por ello, cada dato de inflación y actividad económica adquiere una importancia creciente para anticipar cuándo comenzará un nuevo ciclo de reducción de tasas.

La inteligencia artificial continúa impulsando los mercados. Mientras buena parte de la economía mundial muestra un crecimiento moderado, el sector tecnológico continúa destacándose como uno de los principales motores del dinamismo económico. Las inversiones vinculadas a inteligencia artificial mantienen un fuerte impulso sobre los mercados bursátiles, especialmente en Estados Unidos. Empresas relacionadas con semiconductores, infraestructura digital, centros de datos y desarrollo de modelos de IA continúan liderando las ganancias en Wall Street y concentran una parte importante del crecimiento de las bolsas internacionales. Esta situación refleja una creciente divergencia entre sectores: mientras industrias tradicionales enfrentan mayores costos financieros y una demanda más moderada, las actividades vinculadas a la innovación tecnológica mantienen elevadas expectativas de crecimiento.

Una economía mundial de "dos velocidades". El panorama de la semana vuelve a mostrar una economía global que avanza a ritmos diferentes. Por un lado, persisten los desafíos asociados a la inflación, las tensiones geopolíticas y el elevado costo del financiamiento. Por otro, la revolución tecnológica asociada a la inteligencia artificial continúa generando nuevas oportunidades de inversión, productividad y crecimiento. La evolución de estos tres factores inflación, política monetaria e innovación tecnológica seguirá siendo determinante para definir el comportamiento de la economía internacional durante la segunda mitad del año y marcará buena parte de las decisiones de gobiernos, empresas e inversores en los próximos meses.

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