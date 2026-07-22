Economía global: tres señales que marcaron la semana

La inteligencia artificial continúa impulsando los mercados. Mientras buena parte de la economía mundial muestra un crecimiento moderado, el sector tecnológico continúa destacándose como uno de los principales motores del dinamismo económico. Las inversiones vinculadas a inteligencia artificial mantienen un fuerte impulso sobre los mercados bursátiles, especialmente en Estados Unidos. Empresas relacionadas con semiconductores, infraestructura digital, centros de datos y desarrollo de modelos de IA continúan liderando las ganancias en Wall Street y concentran una parte importante del crecimiento de las bolsas internacionales. Esta situación refleja una creciente divergencia entre sectores: mientras industrias tradicionales enfrentan mayores costos financieros y una demanda más moderada, las actividades vinculadas a la innovación tecnológica mantienen elevadas expectativas de crecimiento.

Una economía mundial de "dos velocidades". El panorama de la semana vuelve a mostrar una economía global que avanza a ritmos diferentes. Por un lado, persisten los desafíos asociados a la inflación, las tensiones geopolíticas y el elevado costo del financiamiento. Por otro, la revolución tecnológica asociada a la inteligencia artificial continúa generando nuevas oportunidades de inversión, productividad y crecimiento. La evolución de estos tres factores inflación, política monetaria e innovación tecnológica seguirá siendo determinante para definir el comportamiento de la economía internacional durante la segunda mitad del año y marcará buena parte de las decisiones de gobiernos, empresas e inversores en los próximos meses.